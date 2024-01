Izgalmas év végén, téli szüneten vannak túl az Mathias Corvinus Collegium szolnoki képzési központ diákjai. – Nemrégiben Győrben jártak, ahol nem csak a regionális Középiskolás Programban (KP) vettek részt. Meglátogatták a bécsi Modul Egyetemet, amely a világ legtöbbet hivatkozott tanulmánnyal rendelkező 25 egyeteme között szerepel. Ott egyébként a nemzetközi hálózatépítést keretében egyedülálló képzési és tanulási lehetőséghez juthatnak az MCC-s és kárpát-medencei magyar diákok, így a szolnokiak is – szólt a téli utazásról Bernáth Orsolya.

A szolnoki képviselet-vezető rámutatott: hazaérve sem enyhült a tempó, ugyanis két csapattal is részt vettek a januárt 8-9-én Debrecenben rendezett regionális „MCC Vitázz!” elődöntőn. A tét nem kisebb volt, mint a márciusi országos döntőbe jutás. A versenyen három fős középiskolás csapatok mérték össze vitakészségüket a formális vitázás világában.

– Hét csapat közül a szolnoki képzési központ Törpillák névre hallgató középiskolás csapat nyerte meg a vitaverseny regionális fordulóját. A két napos versenyen a racionális vita és érvelés technikáit alkalmazva kellett egymást – és persze a bírákat is – meggyőzniük olyan témákban, amelyek a korosztály mindennapi életében meghatározó szerepet töltenek be. Többek között olyan tételmondatok mellett vagy ellen kellett érvelniük a diákoknak, mint tinédzserként kerülni kellene a TikTok használatot vagy például a tanulmányai eredményeink határozzák meg a sikerességet – foglalta össze röviden a képviselet-vezető, aki hozzátette: a verseny jó alkalom arra, hogy a középiskolások kipróbálják a nyilvánosság előtti szereplést, a kulturált vitázást, az érvek felsorakoztatását. Emellett nagy a közösségformáló ereje is egy ilyen versenynek, hiszen összekovácsolja a csapattagokat, emellett egymás tiszteletére is megtanítja az ellenfeleket. A verseny szakmaiságát az MCC Vitaakadémia munkatársai – Barbarics Péter igazgató, Fekete Sándor senior vitaoktató, Kiss Zsombor mentor, Szemere Alexandra vitaoktató – garantálták, akik a racionális vita szabályainak betartását tartották elsősorban szem előtt.

– A debreceni forduló győztes csapata a Törpillák – Nagy Emese, Menkó Enikő, Kajtár Réka – képviselik a szolnoki képzési központot március 1-2 között az országos versenyen. A másik szolnoki csapat, a Rántott érvelők – Semetka Gréta, Szikszay Milán, Szabó Kristóf – ötödik helyen végeztek. A csapatokat Csizik Renáta vitatréner jelölt, a szolnoki képzési központ Középiskolás Programjának régiókoordinátora készítette fel a versenyre – mondta el Bernáth Orsolya.

A mozgalmas időszak folytatódik az MCC háza táján, februárban ugyanis az országos központ által szervezett téli táborban vehetnek részt Zalakaroson azok a KP-s diákok, akik aktivitásukkal, teljesítményükkel megfeleltek a kiválasztáson, hogy jelen legyenek ezen a többnapos, szakmai előadásokkal tarkított eseményen.