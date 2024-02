A farsang csóválja már a farkát, közeledik a mulatozás idejének vége. Alaposan ki is használták ezt a szolnokiak, vasárnap hangos forgatag várta az Agóránál a vendégeket. Érkeztek is szép számmal az érdeklődők, akik a helyi termékek vására mellett ezúttal városi disznótorosra is hivatalosak voltak. Ezen a vasárnapon tehát a malac farka is főszerepet kapott...

Persze sokkal inkább a négylábú röfögő egyéb testrészeire koncentráltak sokan, amikből a nap folyamán ízletes ételek készültek. A helyszínen dolgozták fel a disznót, a szakemberek darabolták, darálták, töltötték, főzték, sütötték. A korgó gyomrú vendégserege pedig már jóval dél előtt sorban állt a hurkáért, kolbászért, a toros káposztáért, pecsenyéért, tepertőért és egyéb finomságokért.

Az Agóra előtti téren mindeközben zajlott a hagyományos helyi termékek vására, a jól megszokott kézműves termékeket, árukat kínálták az árusok. A hangulat is kiváló mindeközben. Zene, móka, kacagás lengte be a Hild teret. Megérkeztek a Vaga Banda gólyalábasai. Megjelentek a régi farsangokat idéző maskarások, a medve, a ló és a gólya. A közönség láthatott mohácsi maszkban ijesztgető busókat, előkerül a kürt, a kolomp és a kereplő.

Csemegeként lehetett kürtös kalácsot, fánkot, pitét kóstolni, aki pedig esetleg picit fázott, forralt borral, gyümölcsös teákkal melegedhetett fel.