A szerelmesek napja és a házasság hete vonatkozásában minden évben, egy héten keresztül magyar költők tollából származó verssel köszönhetik kedvesüket Tiszafüreden.

A Verspatika – avagy megírt versek recept nélkül! című tiszafüredi felhívás idén is a Kovács Pál Művelődési Központ szervezésében valósulhatott meg. Az immáron négy éve hagyománnyá vált eseményen többek között Ady, Petőfi és Jókai szerelmes epilógusaival is találkozhatunk. A versek különböző színes dobozkákban, vagy akár szívvel ellátott fapálcikán is lehetnek.