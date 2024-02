Sajtótájékoztatót tartottak szerdán délelőtt a február 15-én induló Szolnoki vár című középiskolai vetélkedőről. Az eseményen Szalay Ferenc polgármester, dr. Kertész Róbert régész, történész, Csőke Dénes és Horváth Gábor történelemtanár ismertette a versenyt.

A sajtótájékoztatón Szalay Ferenc polgármester hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy az itt élő emberek érezzék, hogy ez a város az övéké. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a városunkkal kapcsolatos tudást átörökítsük a fiataljaink számára.

Dr. Kertész Róbert történész szerint igen szerencsés helyzetben van Szolnok.

– A kutatások bebizonyították, hogy a település múltja 3500 évre nyúlik vissza – mondta Kertész Róbert. – Ezt követően volt még négy jelentősebb vár korszak, ami önmagában is nagyszerű dolog, hiszen míg más nagyvárosok már egynek is örülnének, nekünk öt is megadatott. Ezt a tudást szeretnénk átadni a fiatal generációnak is, így Csőke Dénes és Horváth Gábor segítségét kértük, hogy a középiskolások egy megmérettetés keretében megismerhessék a Szolnoki vár történetét.

Horváth Gábor és Csőke Dénes történelemtanár segítségével a háromfordulós vetélkedőben a vármegye valamennyi középiskoláját sikerült megszólítani.

– Egy háromfordulós vetélkedőt álmodtuk meg, aminek feladatai egytől egyig a Szolnoki várhoz köthetők – mesélte a sajtótájékoztatón Csőke Dénes pedagógus. – Az első fordulóban, ami február 15-től 29-ig tart majd, a bronzkorról teszünk fel tíz kérdést a diákoknak. A második fordulóban Szolnok török ostroma és az azt követő oszmán kor kerül terítékre, ahol szintén tíz feladatot kapnak a fiatalok, mindezt március 1. és 31. között lesz lehetőségük megoldani. A döntőt április 17-én szervezzük meg az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban, ahol a győztes csapat ajándékban részesül. A jelentkezéseket február 14-ig lehet benyújtani a [email protected] email címre.