Pártérdekektől függetlenül képviselnék a szolnoki embereket a Minden Döntés Számít jelöltjei. Németh Attila, a szervezet elnöke és Galló György független önkormányzati képviselő közösen tartott sajtótájékoztatót csütörtökön a szolnoki Zöld házban.

– Úgy gondoljuk, hogy az önkormányzatokból a pártok központi érdekeit ki kell vonni – emelte ki Németh Attila, majd átadta a szót Galló Györgynek, aki fontos bejelentéssel készült.

– Felmérésünk alapján Szolnok második számú választókörzetében élők a legboldogabbak a városban, elégedettek lakóhelyükkel, alig akad megoldandó probléma. Az elmúlt időszakban több megkeresést és biztatást is kaptam azzal kapcsolatban, hogy induljak a következő önkormányzati választáson, és ezt a szolgálatot, amit eddig végeztem, a továbbiakban is folytassam. Vállalom a feladatot, és indulok képviselőjelöltként. Az elmúlt időszakban hatalmasat csalódtam a pártpolitikában, ezután is a szolnoki polgárok érdekeit szeretném szem előtt tartani – foglalta össze gondolatait. Hozzátette: szerinte a konstruktív munka alapja a közös gondolkodás.