Egy tűt sem lehetett leejteni, annyi érdeklődőt vonzott kedd délután a TROK Székács Elemér Gimnázium kollégiumának egyik termébe a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ közös gazdafóruma.

– A mai összejövetelünk célja az országjáró program keretében, hogy a gazdatársadalom és a lakosok részére tájékoztatást nyújtsunk az agrárium helyzetének elmúlt időszakáról, és a jövőbeni kilátásokról. Azért tartjuk nagyon fontosnak a fórumot, hogy ismertessük és értékeljük a jelenlegi helyzetet, és a megfelelő információkkal kiutat, megoldásokat biztosítsunk a gazdák számára – mondta a fórum előtt tartott sajtótájékoztatón Hubai Imre Csaba, a NAK Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei elnöke.

Az eseményen Font Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke elmondta, két hónap alatt több mint 70 állomáson találkoznak majd a gazdákkal, hogy tájékoztassák őket a jelenkor kihívásairól, és a lehetséges megoldásokról.

Sok érdeklődőt vonzott a gazdafórum Törökszentmiklóson, ahol számos fontos kérdésre kaphattak választ a gazdák

Fotó: Mészáros János

– Egy gazdaságilag, politikailag, és nemzetközi eseményekben is rendkívül mozgalmas időszakon vagyunk túl, és ez még most is tart – kezdte tájékoztatóját az országgyűlési képviselő, aki egyebek mellett a túlerőltetett uniós zöldpolitika és az Ukrajnából vámmentesen beengedett mezőgazdasági termékek miatt Európa-szerte tapasztalható elégedetlenségről, valamint az agrártámogatásokról is beszélt. Mint elmondta, az egyéb támogatásokkal ellentétben, a mezőgazdaságot érintő források zavartalanul érkeznek hazánkba.

– Ezekhez az összegekhez, a vidékfejlesztési támogatási programban ráadásul a magyar kormány az eddigi 17. 5 százalékos nemzeti társfinanszírozás helyett 80 százalékos finanszírozást tett mellé. Soha, ennyi forrással a magyar mezőgazdaság nem gazdálkodhatott – hangsúlyozta az elnök. Hozzátette, ebből az élelmiszerek minék magasabb arányú hazai feldolgozását várja az állam, ehhez pedig a gazdák közötti együttműködésre, szövetkezésre van szükség.

Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy a térség gazdái tájékozódhassanak a lehetőségeikről, és minden információt megkapjanak ahhoz, hogy egy eredményes évet tudjanak zárni 2024-ben is.