– Egy sokakat érintő témáról, a csecsemők alvásáról lesz szó. Igazából ez a szülőket, elsősorban az édesanyákat is érinti. Mitől függ, hogyan alszanak a babák?

– Az alvással kapcsolatosan először is azt kell megemlítenem, hogy belső tényezők befolyásolják azt, nemcsak az fontos, hogy kényelmes-e az ágy, jó-e a hőmérséklet. A babáknál is így van, így először ezekről kell szót ejtenünk. Nem azon múlik, hogy jól szoktatjuk-e alvásra a gyereket. Az alvás ugyanis az idegrendszeri érés kérdése, nem a szokásoktól függ, hanem attól, hogy az agyában szépen lassan olyan kapcsolódások jönnek létre, amik segítik az alvása befolyásolásában. Amikor megszületik egy baba, nincs hatással a saját alvására, egy nap alatt nagyon sok alvás-ébrenlét ciklusa van, ahogy fejlődik, ez folyamatosan változik. És mindezt befolyásolja a baba alvásigénye, ami ugyebár nagyon különböző. Aztán egyre több minden van hatással, a fények, a mozgásigény, a fogcsírák mocorgása. Mindennel együtt az első három-négy hónapban túlélésre gyúrnak az édesanyák. A babák nyolc hónapos kora körül kezd kialakulni a „rend”, viszont az első olyan időpont, amikor már nagyon hasonlít a babák alvása a felnőttekére, az egy és másfél éves kor közé tehető. Az önálló el- és visszaalvásra kettő és négyéves koruk között lesznek képesek.

Bán Zsófia

Fotó: Nagy Balázs

– Szokták javasolni az anyáknak, hogy akkor aludjon, amikor a gyerek... Valóban ez a megoldás?

– Nem könnyű azt a tanácsot megfogadni, hiszen, gondoljunk csak azokra, akiknek ikreik vannak, akik különbözően „működnek”. Érdemes segítséget kérni, ha „nem jó alvó” babánk van, mert gyorsan ki tud merülni egy édesanya, ami természetes. Merjünk kérni a családtól támogatást. Mindenképpen próbáljunk lehetőséget keresni a feltöltődésre.

– Meddig tart akkor ez a kimerítő időszak?

– Véleményem szerint egy-másfél év biztosan.

– Melyek a legfontosabb biztonsági lépések a csecsemő alvása kapcsán?

– Az éjszakai lét alapvetően egy különleges helyzet. A legnagyobb biztonságot a testközelség adja. Még a WHO is javasolja az együtt alvást a baba egy éves koriáig. Erre vannak jó praktikák, a babaöblök, levehető oldalú kiságyak például, de ha valaki úgy érzi, hogy az a megnyugtató, nyugodtan vegye maguk közé, maga mellé a babát. Ha utóbbi választják, akkor fontos, hogy ne legyen süppedős az ágy, kemény legyen a felület, külön takarója legyen, ne legyen túlöltöztetve a baba.

– Meddig tartsuk fenn ezt az állapotot?

– Ez a babától függ. A legkorábbi próbálkozás a külön altatásra egy-másfél éves korában legyen, nem biztos, hogy sikerül. Van olyan gyerek, aki csak négy-, de akár tíz évesen lesz érett arra.

– Mennyit változott a hozzáállás ezzel kapcsolatban az évek során?

– Nagyon sokat. Különböző modern berendezésekkel alaposan tudták ezt a területet vizsgálni a szakemberek. Látszik mára, hogy a sírni hagyás mennyire nem építő dolog, sőt ellenkezőleg. Szorongást idéz elő, ami a későbbiekben gondot okozhat. Tévhit, hogy ettől később életrevalóbb, a problémákat hatékonyabban megoldó ember válik belőle.

– Milyen tévhitek vannak még ezekkel kapcsolatban?

– Például az, hogy önállóan kell aludnia és szigorú napirendet kell kialakítani ehhez. Azért nem igaz, mert minden gyerek más. A fürdetéssel kapcsolatosan is vannak elterjedt tévhitek, például, hogy minden nap ugyanakkor szigorúan fürdetni kell. Ez sem feltétlenül igaz, lehet olyan nap, hogy csak áttöröljük a babát. Fokozatosan lehet szoktatni ehhez is.

– Milyen szerepet játszanak az alvásban az éjszakai etetések?

– A csecsemők szopizás közben nagyon jól el tudnak lazulni. De az anya is, ha például együtt alszik baba és mama, akkor etetés közben is jobban tudnak pihenni. Az éjszakai szoptatás azért is fontos, hogy a tejtermelés is fennmaradjon. Mindezekért előny a karnyújtásnyira való alvás. Ez tehát mindkét szempontból fontos dolog.

– Hatással van-e az anya telefonhasználata a babákra?

– Nagyon fontos ez a téma. Ha mindenképpen akarunk olvasgatni szoptatás közben, akkor javasolt értelmes tartalmakat nézni, jó lehet például az e-book. Legyen lesötétítve a telefonunk, ha mellette vagyunk, hogy a fény ne zavarja. Nagyobb babáknál már arról is szót kell ejteni, hogy korán megkapják a telefont a pici gyerekek. Nem jó, ha telefonon néz mesét, mert az agyuk „felpörög”. Érdemes korlátozni a médiafogyasztást, nullától tizennyolc hónapos korig egyáltalán nem javasolják a szakértők ezt, mert számos területen visszaveti a fejlődésüket. Ezt nagyon érdemes szem előtt tartani a babánk egészséges fejlődése érdekében.

Hogy milyen praktikákat lehet bevetni annak érdekében, hogy segítsük a babákat az alvásukban? A beszélgetésből egyebek mellett ez is kiderül.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.