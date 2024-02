Az első lépés az alkalmassági vizsga

Folyamatos a toborzás. A nevelőszülőkre azért van szükség, mert Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében jelenleg nincsenek üres férőhelyek. A nevelőszülők idősödnek, elkél a fiatalság lendülete.

– Célunk, hogy olyan szerető családokra leljünk, akik valóban kitárják a szívüket a hozzájuk érkező gyerekek előtt. Amint megvan a létszám, 8-10 fő, újabb képzés indul, szerencsére már most akadnak jelentkezők. Megy a toborzás és az alkalmassági vizsgálatok, pszichésen, orvosilag is meg kell felelni, a jelentkezők otthonát is megvizsgáljuk és ha az elbeszélgetésen is azt látjuk, hogy valóban alkalmasak a feladatra, akkor tudjuk bevonni a képzésbe – mondta Bulla Erika, a Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei nevelőszülői, illetve lakásotthoni ellátásért felelős területi igazgatója.