Humor az irodalomban címmel tartott előadást Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművésze a minap a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban. A zilahi születésű színművészt Tóth Barna igazgató köszöntötte. Az előadást a gimnázium tanulói mellett Földváriné Simon Ilona igazgató vezetésével a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda küldöttsége is meghallgatta.

Marosán Csaba a legfrissebb magyar keresztnév-kínálatot is elemezte a diákoknak

Forrás: Beküldött fotó

A színművész humoros előadásaival azt szeretné elérni, hogy növekedjen az irodalom szeretete az iskolákban, hogy húsz-harminc év múlva is legyen értő, olvasó, színházat szerető közönség. Ehhez az „építkezést” idejében el kell kezdeni, hiszen a mai fiatalokból lesz felnőttként a potenciális színházi publikum. A művész előadásain az okostelefonok világában humorral igyekszik felkelteni a fiatalokban az irodalom szeretetét, ahogy tette ezt Karcagon is.

A diákok számára érdekes volt a mintegy egyórás előadás, melyben a humor és a mosolyra fakasztó idézetek közben nagyon komoly, igazi, maradandó értékrendet is kaptak a diákok és pedagógusok a művésztől. Szóba került többek között Arany János, Petőfi Sándor és Ady Endre, a magyar nyelv érzelemgazdagsága, a népdalok világa, a világhírű magyar kreativitás, Erdély, az anyaország és a nagyvilág is – kiváló irodalmi műveket idézve.

Arról is szó volt, hogy Frédi és Béni magyarországi sikerének mi köze van rímhányó Romhányihoz, de a legfrissebb keresztnévkínálatot is elemezte a diákoknak Marosán Csaba, aki a digitális világ és az irodalom kapcsolatáról is szólt.