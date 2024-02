A higiéniáról és az egészséges étkezésről is tanultak, valamint sokat sportoltak és drogprevenciós előadáson is részt vettek a héten a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskolájának tanulói az egészséghét keretében. Az elméleti tudás mellett gyakorlati feladatot is kaptak a gyerekek, akik emellett különböző csoportos versenyeken is részt vettek.

Az iskolába járó 350 diák játékos feladatokon keresztül ismerkedett az egészséges életmóddal a tiszabői iskolában

Forrás: Beküldött fotó

–Körülbelül 3-4 éve tartunk egészséghetet, a célja az egészséges életmódra való nevelés, főleg játékos feladatokon keresztül. Ez intézményünk saját programja, melyben segítségünkre vannak külsős szakemberek is – tájékoztatott Kubicsek Judit intézményvezető.

Mint elmondta, a versenyek eredményhirdetése, melyet a tanulók már nagyon várnak, a jövő héten lesz.