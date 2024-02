Tavaly Törökszentmiklóson a Baptista Szeretetszolgálat, a Római Katolikus Egyház valamint a Törökszentmiklósi Református Egyházközség jelentette be tulajdonjogi igényét az általuk fenntartott intézményekre, melyekben köznevelési, közoktatási tevékenységet folytatnak. Erre jogalapot egy 2022-ben hozott országos törvény adott.

A Baptista Szeretetszolgálat az általa fenntartott Kölcsey Ferenc Általános Iskolára nem tulajdonjogot, hanem haszonélvezeti jogot kért, így ezt már tavaly jóváhagyta a város képviselő-testülete. A katolikusok is megkötötték azóta a tulajdonjog átruházási szerződést a Bercsényi Miklós Gimnázium és a Pánthy Endre Általános Iskola épületére, ahogy a Törökszentmiklósi Református Egyházközség is, de csak a Petőfi úti óvodájukra. Ám az Almásy úton található Székács Elemér Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiummal kapcsolatban kérdések merültek fel a teljes tulajdonba adásról.

A város termálkútja is a Székács területén áll jelenleg, ez az egyetlen, ami az önkormányzat tulajdonában marad

Fotó: Mészáros János

– Az ingatlanon szolgálati lakások is vannak, illetve a korábbi álláspontok szerint kérdéses volt, hogy a konyha átadható-e, hiszen a közétkeztetés kötelező önkormányzati feladat, bár a Székácsban nem az önkormányzat végzi ezt a tevékenységet, hanem a Református Egyházközség. És az önkormányzati intzmények termálfűtését biztosító termálkút is a Székács területén áll, ez is a kérdéses építmények között szerepelt – sorolta a korábbi észrevételeket Markót Imre polgármester.

A képviselő-testület előtt ezért két lehetőség állt. Az egyik az volt, hogy a termálkút, a szolgálati lakások valamint a konyha tulajdonjogait nem adja át az önkormányzat, a másik pedig hogy a termálkút kivételével valamennyi épület tulajdonjogát átadja a Törökszentmiklósi Református Egyházközségnek. A testület legutóbbi ülsén az utóbbira szavazott.