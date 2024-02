Volt választék bőségesen. Ahogyan a hangulat is kiváló volt, így ezúttal is igazán tartalmas fél napot eltölteni a Tisza-parti település piacán. Még a nap is kisütött olykor-olykor, mondhatni, megalapozták az egész éves programsorozatot a nagykörűiek. A hétvégi piac után csupán egy hetet kell várni, s újra összejönnek a szórakozni vágyók. Február 24-én farsangi mulatságot rendeznek a Tájházban.