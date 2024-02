Szép „tavaszi nap” lett február 20-a, hangzott el a szolnoki Széchenyi István Gimnázium mögötti, a közelmúltra felújított bmx-pálya avatóján. Rózsa József, az üzemeltető Szolnoki Sportcentrum igazgatója elmondta, tavaly ősszel több nehézség, így az időjárás is kissé akadályozta, hogy a Széchenyi lakótelepen 2008-ban megépült, azóta alaposan leamortizált és napjainkra újjáépített extrém-pályát csak most kedden tudták visszaadni a játékteret használó fiataloknak.

Szalay Ferenc polgármester a felújítást végző szakemberek és az üzemeltető mellett köszönetet mondott Gyurcsó Józsefnének, a Szolnoki Sportcentrum műszaki igazgatóhelyettesének is, aki a TÜV-engedélyek beszerzését és a műszaki átadás-átvétel lebonyolítását végezte. A városvezető jelezte, hogy húszmillió forintból sikerült a fejlesztés, így immáron a megfiatalított pálya a bmx-es, gördeszkás és görkorcsolyás ifjúság szabadidős sportlehetőségeit bővíti a városban.

Érdeklődésre a fiatalok elmondták, hogy kedvelik ezt a pályát is, noha már kinőtték. Építettek a városban saját forrásból több „felnőttesebb”, versenyre is alkalmas ugratóarénát is már maguknak, melyek fenntartásához és üzemeltetéséhez kérték a városháza, illetve a Sportcentrum segítségét.

A beszélgetések végén a fiatalok, no meg Szalay Ferenc is nyeregbe pattant, hogy kipróbálják a megújult bmx-pályát.