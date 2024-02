A Magyar Horgászkártya kiváltása 2019 óta kötelező minden felnőtt horgász számára. Mivel a kártyák érvényességi ideje egységesen 5 év, itt az ideje az első évben kiváltott kártyák megújításának. Minderről, valamint az horgászengedélyek kiválásával kapcsolatos tudnivalókról Donkó Péterrel, a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

– A szokásos horgászokmány-kiváltás idén valóban ezzel a pluszelemmel indul – erősítette meg az ügyvezető.

– Természetesen csak azoknak kell megújítani a horgászkártyájukat, akinél lejár annak annak érvényességi ideje. Tehát aki például két éve váltotta ki, és kezdett el horgászni, annak még nem kell ezzel foglalkoznia, hiszen nem telt le az ötéves időintervallum. A kártya megújítása kétféle módon intézhető. Vagy otthonról online, vagy pedig amikor engedélyt vált az illető, a horgászegyesületénél vagy a horgászboltban kerít rá sort. A Magyar Horgászkártya díja idén is 2200 forint, és postán érkezik meg, szimpla postai küldeményként. Kiváltása gyermekeknek, külföldieknek illetve a turista horgászjeggyel horgászóknak sem kötelező – mondta Donkó Péter.

Akadnak persze, akik korábban még soha nem áztatták a horgot, most döntöttek csak úgy, hogy a halfogást választják hobbijuknak. Így nem árt felidézni, mi a teendője annak, aki még csak most szeretne csatlakozni a horgászok népes táborához, milyen okmányokra is van szüksége ehhez.

– Az első mindenképp a horgászkártya megléte – hangsúlyozta Donkó Péter.

– Ahhoz, hogy valaki állami horgászjegyet válthasson, kötelező tagja lennie valamilyen horgászegyesületnek, tehát létesítenie kell egy egyesületi tagságot. Ez is egyszerű. Sokan nem tudják, de mikor valaki egy horgászboltban intézi az engedélyváltást, nem a bolttól kapja az állami jegyet, hanem egy egyesülettől, melynek az adott boltban vagy egy értékesítési pontja. Tehát ebben a horgászboltban létesíteni tud egyesületi tagságot is az illető, ennek díját befizetve. Ezt követően megkapja az állami horgászjegyét, aminek szintén ára van. Ha ez is megvan, kiválaszthatja, mely vízre vagy vizekre szeretne területi engedélyt váltani. A felsorolt okmányok szükségesek a horgászathoz – sorolta a szakember.

Hozzátette: arról se feledkezzünk meg, hogy ha valaki eddig még nem horgászott, legelső feladata, hogy letegye az egyébként ingyenes horgászvizsgát! Ehhez szintén a HORINFO rendszerben kell egy horgászprofilt létrehozni, ha ez megvan, jelentkezhet a vizsgára. Sikeres vizsga esetén kezdheti meg az említett okmányok kiváltását, melyekkel ki tud menni a vízhez halat fogni.

A „régi”, előző évben is horgászó pecásoknak pedig egy fontos e havi dátumot kell észben tartaniuk.

– Február 28-ig kell ugyanis leadni az előző évi fogási naplót, összesítve benne a fogásokat. Ha ezt valaki elmulasztja, ötezer forinttal drágábban juthat állami jegyhez – figyelmeztetett Donkó Péter. – Január 31-ig érvényes az előző évi állami jegy és fogási napló. De területi engedély akár már januárban is váltható, a naplót azonban előtte le kell adni, ilyenkor nem lehet megvárni a határidő végét.

2023-ban állami horgászjegyet váltottak a KTVHESZ-nél Felnőtt 21 084 fő Gyermek 4110 fő Kedvezményezett (nyugdíjas, ifjúsági, nő) 2332 fő Összesen: 27 526 fő

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.