Folyamatosan végzik az útjavítási munkákat Tiszafüreden. Az elmúlt napokban is több helyszínen dolgoztak a szakemberek.

A tiszafüredi városüzemeltetés közösségi oldalán jelentette be, hogy újabb térségekben végezték el az úthibák javítási munkálatait, illetve az utak padkázását és felület rendezését. Így a Nyergesek út, a Széchenyi kert, a Bernáth út, a Tiszaikertsor, valamint a Munkácsy út is sorra került. A múzeumpark lakóival közös együttműködés keretében a feljutást segítő feljáróhoz korlátot is készítettek munkatársaik.

Mindezek mellett a város több helyszínén is megkezdődtek a veszélyes, kiszáradt fák gallyazási és kitermelési munkálatai – adta hírül a cég.