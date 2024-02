Tiszafüred Gyöngy Ferenc erdőmérnök előadásain keresztül szeretteti meg a kertészkedést a helyiekkel, szavaiból mindig a természet szeretete árad. A fiatal mérnök cikkünkben mesélt munkájáról, a klímaváltozásról és a lokális környezetvédelmi meg­oldásokról.

Az erdőmérnök legutóbbi előadásában a Biblia növényeiről beszélt a tiszafüredieknek

Forrás: Beküldött fotó

– Sokrétű tudással kell rendelkeznie annak, aki erdőmérnöknek áll – vélekedett Gyöngy Ferenc.

– Gondolok itt a növényekre, az állatvilágra, a talajtanra, a fizikai és kémiai ismeretekre, valamint a statikai, géptani és matematikai tudásra is. Amikor megkérdezik tőlem, hogy mit is csinál egy erdőmérnök, azt szoktam mondani, hogy olyan a munkánk, mintha mi lennénk az erdő orvosai. Az erdőmérnök általában az erdőtechnikus és az erdész munkáját segíti azzal, hogy megtervezi és irányítja az erdőtelepítéseket és az erdők védelmét. Olyan feladatai is vannak, mint az erdei utak vagy építmények műszaki megtervezése és a kiviteli munkák felügyelése.

Az erdők iránti szeretet és elhivatottság jól kiegészül egy hétköznapi tevékenységgel, a kertészkedéssel. A szakember célja, hogy előadásaival és a közösségi oldalon közzétett írásaival segítsen másoknak.

Az erdőmérnök az előadáson

Forrás: Beküldött fotó

– Egy időben Sopronban éltem, ahol kihasználtam a város adta lehetőségeket, és időnként kijártam Ausztriába kertészkedni. Mindezt annyira megszerettem, hogy négy évvel ezelőtt kertészeti vállalkozásba fogtam.

A két szakmát vegyítem, így az egyetemen megszerzett tudást a helyi kis lokációs környezetemben, azaz a kertemben is tudom alkalmazni. A vállalkozásom révén folyamatosan próbálom aktuális problémákra felhívni a figyelmet, és a kerttulajdonosoknak segíteni abban, hogy miként lehet egy kert környezetbarátabb. Előadásokon és a közösségi oldalon beszélek például arról, hogy miként lehet mikroklímával egy kicsit változtatni a kertjeink éghajlatán a Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! elv alapján.

Az utóbbi időben például súlyos problémákat jelentett a kertekben a smaragd tuják kiszáradása, ami a megváltozott klíma következménye.

Gyöngy Ferenc legutóbb is telt házas előadást tartott a tiszafüredi Kovács Pál Művelődési Központban, ahol a Zöld Sarok csoporton belül a biblia növényeiről beszélt.

– Egyetemi tanulmányaim során látogattam dr. Zagyvai Gergely tanár úr a Növényvilág kultúrtörténeti vonatkozásai című tárgyát, mely többek között foglalkozott a biblia növényeivel is. Az ott megszerzett tudást szerettem volna átadni a helyieknek is a saját szemszögemből. Az előadás során főleg a fás szárú növényeket vettük górcső alá. Sokszor hallunk esetleg olyan növényekről, amiket nem is ismerünk. A kutatók szerint több növény is szóba jöhet, melynek termésével vagy nedvével Isten táplálta a pusztában vándorló zsidókat.