Jó hangulatban szombat estétől vasárnap hajnalig szórakoztak a rákóczifalvai sportbál vendégei. A Rákóczifalva Sport Egyesület hagyományos rendezvényén közel négyszáz vendég vett részt.

– Minden évben ilyenkor februárban jövünk össze egyesületi tagok, valamint sokan csatlakoznak hozzánk „kívülről” is ezen az eseményen. Mindig nagy sikert arat a bál, most is így volt – mondta el Ruskó Zsolt főszervező.

Hozzátette: a bál keretében adták az év játékosai díjakat, valamint megköszönték egy támogatójuk egész éves segítségét. A díjátadó után a szolnoki New Step Fitnesz és Táncstúdió tagjai szórakoztatták a közönséget. Vacsora után tombolahúzás is volt, majd hajnalig táncoltak, szórakoztak a bálozók.