Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) vármegyei könyvtárak tagozatának idei első ülésére a közelmúltban került sor, melyen Czakóné Gacov Katalin, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár intézményvezetője is részt vett. Az eseményen a várhatóan hamarosan Szolnokon is elérhetővé váló Netrevalók projektről is szó esett. A Netrevalók lényege, hogy könyvtári foglakozásokon a középiskolás diákok személyre szabottan, saját tudásszint és érdeklődés alapján ismertetik meg az idősebbeket olyan digitális megoldásokkal, amelyek a mindennapi életük során valós segítséget nyújthatnak számukra.