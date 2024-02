A szolgáltató Víz- és Csatornaművek Zrt. munkatársai és munkagépei hétfőn reggel vonultak fel Szolnokon az Ady Endre útra, ahol a Kolozsvári úti kereszteződés mellett, az autóbusz-pályaudvar közelében kezdték el a hibaelhárítási munkát.

Mint arról Magyarné Bede Marianna, a VCSM Zrt. műszaki igazgatója érdeklődésünkre beszámolt, felszín alatti hálózati vízcsőtörés történt az említett útszakasznál. A társaság munkatársai azonnal megkezdték a hibaelhárítást, ezért a szolgáltatás hamarosan helyreállt, a járműforgalmat azonban itt is fél pályára terelték.

A VCSM Zrt. műszaki igazgatója hozzátette, számos alkalommal érkezik hozzájuk lakossági megkeresés a csőtörések, valamint az út-helyreállítási munkák okán. Hangsúlyozta, a felszín alatti víz- és szennyvíz-hálózat több évtizede, helyenként hetven-nyolcvan éve használatban van, végtére az egész hálózat cserére szorulna, ám ehhez jelentős forrás szükségeltetne.

Magyarné Bede Marianna azt is elmondta, a csőtörések bekövetkeztét nem a VCSM Zrt. idézi elő, illetve, a javítások utáni útalap-helyreállítások folyamata sem közvetlenül társaságukon múlik. A Szolnokon (is) tapasztalható visszabetonozáshoz elsősorban megfelelő időjárási körülmények, másrészt a megrendelt betonanyagok megléte is szükséges