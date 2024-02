Beindul az élet a nagykörűi piacon, e hétvégén az év első vásárára invitálják az érdeklődőket. A Nagykörűi Virágzástól Befőzésig Turisztikai Egyesület szervezésében február 18-án tartják a Farsangi Körűi Piacot, a megszokott helyen, a megszokott kínálattal és hangulattal várják a látogatókat, vásárlókat.

– Falunk lakói és a távolabbról érkezők is megtölthetik bevásárló kosaraikat a remek helyi termékekkel és fogyaszthatnak helyben is finom, frissen készült ételeket a reggelitől az ebéden át a kellemes hangulatú rendezvényünkön – ajánlják az érdeklődők figyelmébe a vasárnapi közösségi programnak is kiváló piacozást. Délelőtt kilenctől délután kettő óráig „tart nyitva” a piac.