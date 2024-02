Csúf látvány fogadta azokat, akik a múlt hétvégi kellemes időt a szolnoki belvárosi Tisza sétányon töltötték. A Kárpátokból érkező víztömeg ugyanis hozta magával az ilyenkor – sajnos immár – szokásos hulladékhegyeket. A napsütést a belvárosi folyóparton élvezők így azt láthatták, hogy a megáradt Tiszán valóságos szemétszigetek alakultak ki, a partok mentén palackok, zacskók, hungarocelldarabok egymásba kapaszkodott, sokszor méteres nagyságú képződményeit ringatta a víz.

Öröm az ürömben azért, hogy ez nem marad így sokáig. Bár a szenny eltakarítása évente forintmilliók sokaságával terheli a vízügy számláját, idén sem hagyják a piszkot a Tiszában.

Nem csak külföldről jön a mocsok

Mint érdeklődésünkre Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) igazgatója elmondta, ami szemét most lerakódott, azt eltakarítják, igaz, a folyó belterületi szakaszát csak a víz visszahúzódásával lehet majd megtisztítani.

Az viszont tévedés, hogy a Szolnokon fennakadt hulladék teljessége messzi tájakról érkezett.

– A szemét egy része a folyó felsőbb, hazai részén termelődik. Kiskörénél is működik kiemelő, így a szemét egy jó részét már ott kiveszik – magyarázta a Kötivízig igazgatója. Ám egy bizonyos vízhozam felett – folytatta – ki kell nyitni a tározót, így a vízzel együtt érkező szemét is tovasodródik. A Kisköre és Szolnok közötti szakasz vízgyűjtőjében felgyülemlett hulladékot emelte fel a víz, az rakódott most le a vármegyeszékhely partjain – fejtette ki Lovas Attila, hozzátéve, hosszú távon csak az lehet a megoldás mindennek az elkerülésére, hogy nem szemetelünk.

Idén is szerveznek szemétszedő akciót

Ezt erősítette meg az NHSZ Szolnok ügyvezetője is. Lits László azt mondta, a szemét legnagyobbját az ártérből kapja a város, ezért is jelentkezik a probléma rendre áradáskor. Bár a folyami szenny eltakarítása nem az NHSZ feladata, Lits László elmondta, idén sem maradnak tétlenek, és noha nincsenek egyszerű helyzetben, de szerveznek majd szemétszedést az árvíz levonultával. Korábban viszont nem lehet, mivel – mint az ügyvezető elmondta – árvíz idején tilos a folyón tartózkodni, mert a csónakok kárt okozhatnak az árvízvédelmi műveknek.