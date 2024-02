Az önkormányzat idén többletforrást biztosított a művelődési központ és könyvtár működésére. Janó Lajos igazgatótól megtudtuk, hogy plusz 15 százalékos béremeléssel ismerte el az önkormányzat a szakmai munkakörben dolgozók tevékenységét, és lehetőség nyílt a cafeteria megemelésére is.

– Mindenkinek a munkája egyformán fontos, akár gondnok, takarító vagy éppen szakmai feladatokat ellátó szakember, de egyfajta pluszt már kellett érvényesíteni a diplomás és régi dolgozóink felé – mondta Janó Lajos, akitől megtudtuk, az önkormányzattól 12 millió forint karbantartási keretet is kaptak, amiből többek között a Néprajzi Kiállítóterem és a Tájház felújítása valósul meg, illetve a Vigadóban is elvégezhetőek lesznek állagmegóvó és -javító munkák.

Idén több mint 170 rendezvény valósulhat meg Kisújszálláson.

– Idén azokat a partnereket is kerestük a lakosság körében, akiknek vannak ötleteik, de nem tudják, hogyan kezdjék el a szervezést. Mi szaktudásunkkal, infrastruktúránkkal segítjük elképzeléseik megvalósítását. Az önkormányzat pályázati alapot biztosít a be nem jegyzett közösségek rendezvényeihez. Kiemelt városi program lesz idén is a Süsü Családi Fesztivál és Bagaméri Fagyiünnep, a városnapok, illetve a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál. Bőséges a programkínálat, néhány a teljesség igénye nélkül: április 19-én lesz a Balogh Márton Katonadal Emlékverseny, de tartanak jótékonysági rockkoncertet a művelődési házban, a Viga­dóba pedig Hauber Zsoltot a Bonanza Banzai projekttel várjuk. Aktuális téma most a mesterséges intelligencia, erről szól dr. Mérő László májusi előadása, de különlegesnek ígérkezik Jakupcsek Gabriella vagy Kepes András előadása is. A városi könyvtár új helyre költözik.

Mi lehet ennek az oka? – kérdeztük Janó Lajostól.

– Az önkormányzat jóvoltából megújul a könyvtár épülete, ezért ideiglenesen, március 19-től a művelődési házban várja az olvasókat. A Papi Lajos Alkotóház továbbra is közös üzemeltetésben marad a Baptista Művészeti Iskolával, a kiállítótereket mi működtetjük, a többi rész a képzőművészeti oktatás helyszíne. A Nagykun klub elsődlegesen a városi néptáncos közösséget szolgálja.