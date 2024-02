Közmeghallgatást tartott hétfőn az abonyi képviselő-testület. A meghallgatáson ketten személyesen mondták el meglátásaikat, egy esetben pedig elektronikus levélen érkezett be panasz a testülethez.

A tanácskozáson elsőként szót kapó Balogh István megjegyezte, sokan nem tartják be a Kossuth téri parkolási tilalmat. Ugyanő megkérdezte, hogy áll az M4-es út újszilvási lehajtójának építése. Meglátása szerint ugyanis ennek hiányát az abonyiak viselik, mivel a Szelei úton már-már elviselhetetlen a kamionforgalom.

Válaszában Pető Zsolt, Abony polgármestere elmondta, a Kossuth tér kérdéses részére továbbra is tilos behajtani ennek ellenére maga is tapasztalja, hogy engedély híján is vannak, akik bemennek. A városvezető ezért kérte is a közterület-felügyelet és a rendőrség segítségét az ügyben. A lehajtó kapcsán Pető Zsolt azt mondta, terv szerint egy rejtett csomópont épül majd oda, ami a parkolón keresztül engedi ki a forgalmat. Ennek a megvalósítását 2024-re ígérték, de várhatóan ebben az évben indul el a kivitelezés.

Marina Béla a Csiky Gergely utca javítását vetette fel, illetve megkérdezte, hogy mi a terve a városnak a Csiky lapossal, amelyet szemetesnek ítél.

A városnak megvannak az elképzelései a Csiky lapos hasznosítására – felelte a polgármester –, erre viszont most nincs forrása a településnek sem pályázati, sem saját erőből. Hogy a Csiky utca javítása indokolt-e, azt megvizsgálják majd.

Elektronikus levélben érkezett az önkormányzathoz a panasz, hogy a Csemetekert Bölcsőde egyik tűzcsapja miatt töredezik az útpadka. A panaszos szerint általánosságban is zavarja a környéken élőket a bölcsőde működése.

A padkát – fejtette ki válaszul a városvezető – megjavítják, a tűzcsap kiépítése viszont jogszabályi előírás. Ha pedig zavarja a bölcsőde működése, a jegyzőtől kérhet birtokvédelmet.