Az első találkozó óta persze már rengeteget fejlődött a rendezvény: mára lényegében egy hatalmas zenés-kulturális gasztokavalkáddá vált.

– Azt gondolom, hogy minden évben törekszünk arra, hogy mindenki megtalálja a maga szórakozását ezen a találkozón – folytatta a szervező. – Idén is számos muzsikus, zenész húzza a nótát, a sütés-főzés mellett is könnyen megtalálhatják a családok az érdeklődési körhöz passzoló programelemeket...

Az Abonyi Mulatós és a Kistücsök néptánccsoport előadása, valamint a Madarász Népdalkör fellépése mellett idén először szervezték meg a Túrkevei Böllér Futást is, de még este is koncertek várnak a fesztiválozókra: fellép például Nótár Mary, Ruszó Tibi és Karapancsev Kristóf is.