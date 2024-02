A jánoshidai Földi Péterné még életében nem félt annyira, mint azon a baljóslatú tavaly nyári éjszakán. A 72 éves asszony épp a háza földszintjén volt, amikor meghallotta, hogy elképesztően nagy szél tombol odakint. Akkora, hogy még a becsukott ajtók is rázkódtak. Szeretett volna felmenni az emeletre, de nem tudott, nem volt áram.

Földiék udvarában ma is ott áll a téglahalom, amely régen a tűzfaluk volt

Fotó: Mészáros János

– Azt mondtam a férjemnek: figyeld meg, ránk dől a ház. Ezután óriási robajt hallottam. Akkor omlott le a tűzfalunk. Aztán éreztem, hogy a házban esik az eső. És valóban. A tetőnkön nem maradt semmi. Gyorsan szőnyegeket hoztunk, hogy legalább ne a parketta ázzon, de egyre csak ömlött be a víz. Másnap alig tudtam kijönni a házból, a törmelékek eltorlaszolták az ajtót.

Így elevenítette fel hírportálunknak a tavalyi vihar emlékeit Földiné, aki családjával 38 éve lakik Dózsa György úti otthonában, amelyben életük munkája van.

Földiék udvarában ma is ott áll a téglahalom, amely régen a tűzfaluk volt, a fészerben nagy rakásban sorakoznak a ház egykori gerendái. Ereszcsatornájuk is új, a régit szétverte a vihar, amely a kerítésben is komoly károkat okozott. De – mint Földiné mutatta – még a virágágyásból is nap nap után szedegeti a cserépmaradványokat.

Most már tudok róla beszélni, de sokáig csak sírni tudtam

– mondta az asszony, akinek azért még most is megeredtek a könnyei a visszaemlékezés során.

Földiék háza az egyike annak a közel négyszáz ingatlannak, amely megsérült a tavaly Jánoshidára lecsapott viharban. Mint hírportálunk akkor részletesen megírta, 2023. június 23-ának éjjelén ítéletidő tombolt a községben, drámai pusztítást hagyva maga után.

Hogy a négyszáz sérült ingatlan pontosan mekkora kárt is jelentett a faluban, jól jelzi: Jánoshidán összesen ezer ingatlan található.

A rombolást látva talán nem sokan fogadtak volna arra, hogy egyhamar helyreáll a település, ám mint bő fél évvel későbbi, csütörtöki ottjártunkkor kiderült, a helyiek összefogásának, a közösség erejének köszönhetően Jánoshida kilábalt a súlyos helyzetből, és mára visszaállt az élet a normál kerékvágásba.

Ehhez persze kellett az is, hogy az önkormányzat kézbe vette a gyeplőt, és megszervezte a helyreállítást.

Mint Eszes Béla polgármester felidézte, már aznap megkezdték a munkát, és minden hivatalos fórumon jelezték a történteket. A polgármester másnap reggel hat órára ügyeletet rendelt el az önkormányzatnál, amire szükség is volt, hiszen egyre-másra érkeztek a bejelentések.

– Az önkormányzat léceket, gerendákat, fóliát, cserepeket szerzett, és azonnal elkezdte elszállítani a károsultaknak. Iszonyú mennyiségű cserepet mozgattunk meg, még a Dunántúlról is hoztunk el felajánlott cserepet – emlékezett a településvezető. Hozzátette, a sérült ingatlanok fele rendelkezett biztosítással, a többiek a felajánlások révén jutottak segítséghez.

A helyreállítás Eszes Béla szerint a június 23-ai, kilátástalannak tűnő helyzet után meglepően gyorsan haladt. Két hét elteltével már nagyjából lezajlott a sérült épületek renoválása, a hosszabb munkák azért három hónapig is elnyúltak.

Mindebben a helyiek tevőlegesen is részt vettek. Összefogott a falu. Az itteniek hozzáállásának köszönhető, hogy gyorsan ment a munka

– szögezte le a polgármester.

Eszes Béla polgármester felidézte, már aznap megkezdték a munkát

Fotó: Mészáros János

Elmondta azt is, a 16 millió forintos vis maior pályázati igényükre – amelyet a hat megsérült önkormányzati épületre adtak be – végül csak szűk 2,5 millió forintot kaptak, de a környékbeli önkormányzatoktól is kaptak támogatást, és az OTP is 10 millió forintos dotációt nyújtott Jánoshidának. Ilyen módon összesen 15 millió forint gyűlt össze a romeltakarítás költségeinek mérséklésére.

– Mostanra visszaállt a településen a normál rend. Egy-két településszéli fán még látszanak a letört ágak, mint a vihar utolsó maradványai. A sportpályán végbement pusztítást viszont még nem tudtuk helyreállítani. Azt majd a következő tao-ciklusban szeretnénk rendezni – tette hozzá a polgármester.