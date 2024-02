A 2023-as vendégéjszakák száma Cserkeszőlőn megközelítette a korábbi, egyébként igen jónak mondható évet.

– 2022 azért volt kimagasló a turisztika szempontjából, mivel a koronavírus-járvány után a lakosokat különféle kedvezményekkel, intézkedésekkel ösztönözték utazásra, ehhez képest alig néhány százalékos a visszaesés 2023-ra. A vendégéjszakák száma 210 ezer felett van és több mint 400 ezren jártak a fürdőnkben tavaly. A nyitás óta a második legeredményesebb évet zárta látogatói létszám alapján, pénzügyileg pedig a legsikeresebb volt – foglalta össze a legfontosabb adatokat Varga Attila polgármester.

Hozzátette: voltak olyan hónapok, amikor soha nem látott mértékben jöttek a vendégek, októberben például ötezerrel többen érkeztek, mint a korábbi évek ugyanezen hónapjában. A belépők számára érezhető hatással volt a második félévben hirdetett játék.

Hangulatos látvány fogadja a cserkei fürdőbe érkezőket

Forrás: Beküldött fotó

Cserkeszőlőn a belföldi vendégforgalom dominál, a külföldi felé érdemes a marketing területén nyitni, illetve egyéb szolgáltatások megalapozása a cél, ilyen például esküvői helyszín biztosítása. De elkészült az úgynevezett cserkei piknik beruházás is, és bár a szükségességéről lehet vitatkozni, négy állomás és az azokat összekötő útvonal lehetőséget biztosít a turistáknak a kistelepülés megismerésére. Az egyik állomása az 1943-ban fúrt 2311 méter mély kút kútháza és a köré épített park, a kerítést önerőből finanszírozza az önkormányzat. A tájba illő épületben játszószoba is van, filmvetítések helyszínéül is szolgálhat majd. A négypontos túraútvonalat várhatóan márciusban nyitják meg, jelenleg a használatbavételi eljárások zajlanak.

Az idei tervek között szerepel a polgármesteri hivatal felújítása is a településen.

A pályázati forrást önerővel kiegészítjük, várhatóan februárban írjuk alá a kivitelezővel a szerződést. Az áram- és vízhálózat mellett a teljes tetőszerkezetet is lecseréljük. A lábazatot, külső homlokzatot és födémet szigeteljük. A beruházás a tanyagondnoki hivatal épületét is érinti

– részletezte a kistelepülés vezetője.

Információik szerint februárban írják ki a gyógyfürdőkre vonatkozó uniós pályázatot, mely kutak és energetikai felújítások kivitelezését támogatná. Cserkeszőlőn az elöregedett vezetékeket cserélnék le, illetve felmérnék a kutak állapotát. Már csak azért is, mert a mélyről feltörő 87 Celsius-fokos vízzel egyéb terveik is vannak.

A Cserkei piknik pályázat részeként egy kisvonatot is vásároltak

Forrás: Beküldött fotó

– Idén szeretném a saját áramfogyasztás egy részének kitermelését megoldani. Szakemberek számításokat végeztek, egy napelem-termálvíz-metángáz hibrid kiserőművet lehetne építeni. Több millió kilowattos éves fogyasztást el tudná látni a fürdőben, de ehhez le kell venni a két nagy kút kútfejét, hogy minden szükséges adatot meg tudjanak mérni. Viszont a két óra alatt a kutanként elfolyó 150 köbméter forró vizet egyelőre nem tudjuk hova tenni. A megoldás tartályok lehetnek, ezen dolgoznak a hozzáértők. A víz 87 Celsius-fokos, le kell hűteni 40-re, akkor már bele lehet engedni a csatornába. Azt tudjuk, hogy nagy mennyiségű víz van a település alatt, de azt eddig senki sem mérte meg, hogy energetikailag mire képes – magyarázta a tervek megvalósításához vezető utat.