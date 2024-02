A hétvégén ismét összegyűltek Tiszajenőn a gyerekek és felnőttek egy hangulatos klubdélutánra a művelődési házba. Az idei évben rendszeressé váltak ezek az összejövetelek, immár minden hétvégén várja a kultúrház a szórakozni vágyókat.

A gyerekek a társasjátékokat is nagyon élvezték

Forrás: Beküldött fotó

Most szombaton is számos gyerek használta ki a nagyméretű televízió, a csocsó, a billiárd, a pingpong és a kártyák, társasjátékok kínálta lehetőségeket. Még Virág József polgármester is kivette részét a közösségépítő szórakozás e fajtájából.