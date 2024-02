– Szeretnék köszönetet mondani minden orvosnak és ápolónak, akik nap mint nap minden tudásukkal és szeretetükkel segítették, életben tartották a csöppségeinket – kezdte meghatottan Kéri-Bartucz Fruzsina, a büszke anyuka, aki férjét gyermekkora óta ismeri, és hét éve vannak együtt.

Tavaly június tizenhatodikán a házasságkötésük megvolt, a lagzi azonban nem, mert a fiúk sokkal hamarabb jöttek a vártnál...

Az első ultrahangon megtudtuk, hogy ketten vannak. Viccesen megjegyeztem, milyen kár, hogy csak két „bogyót” látunk, és nincs mellettük egy kislány. Amikor a következő ultrahangon megláttuk, hogy hárman vannak, és fiúk, az első pillanatban egymásba kapaszkodtunk a feleségemmel, aztán jót nevettünk. A harmadik gyermekünk neve ezért is lett Denisz, az ismert film után

– mondta mosolyogva a fiatal apa, akinek kedvese nagyon jól viselte a terhességet, de a huszonhetedik héttől be kellett feküdnie a debreceni klinikára, közben jött a nagy kérdés: hol fognak majd lakni...

– Egy karcagi idős, beteg rokonom miatt hazajöttünk Budapestről két éve, hogy tudjunk neki segíteni, akkor még ott terveztük a családalapítást. Még két babával is Karcagban gondolkodtunk, amikor azonban kiderült, hogy hárman vannak, beláttuk, kell a segítség, így hazajöttünk Kunmadarasra. Amikor Fruzsi bekerült a kórházba, egy darabig tudtam vállalni a Budapestre ingázást, aztán otthagytam a munkahelyemet, mert lelkileg is erősítenem kellett gyermekeim édesanyját – árulta el Dávid.

Fruzsina 85 napot töltött kórházban.

– Ebből másfél hetet kismamakén. Aztán jóval idő előtt, október tizenhatodika helyett augusztus harmadikán megérkeztek a fiúk: Denisz nyolcszázhúsz grammal (ma közel ötezer-hatszáz gramm), Denton nyolcszáznegyven grammal (ma közel ötezer gramm) és Dilen hétszáznyolcvan grammal, (ma négyezer-nyolcszáz gramm). Eleinte meg sem mertük őket fogni... Ötnaposak voltak, amikor mondta az ápoló, hogy reggeli után anyuka jöjjön vissza, kenguruzás lesz. Utólag rájöttem, a klinikán a legnagyobb biztonságban voltak a picik, akiknél nagy komplikáció nem lépett fel, ebből a szempontból szerencsések vagyunk, bár azt, hogy több hetet inkubátorban voltak, nehezen viseltem. Hetekkel később anyukámékhoz jöttünk haza, majd megvettük ezt a házat. Kellenek még átalakítások, de megvárjuk, míg a fiúk nőnek. Ha evésről van szó, Denisz extra türelmetlen, látszik is rajta, mint ahogy az is, hogy más-más személyiségek. Azt vettük észre, hogy a kiságyban elkezdtek érdeklődni a másik után, megfogják egymás kezét, figyelik, ha valaki sír. Vagy elkezdi a többi is, vagy nézik, vajon mi történik most a tesóval – sorolta az édesanya.

Az édesapa nagynénjétől, Szarka Ibolyától egy mosogatógépet kaptak a fiatalok, de mások is támogatták a családot: a Ferdinánd Bisztró tulajdonosai, Kálmán Éva és Guba László szárítógépet adott, Balogh Marianna polgármester pedig százötvenezer forintos önkormányzati támogatást biztosított számukra – ez utóbbi összeg egyhavi pelenka- és tápszeradagra volt elegendő. Így a család szívesen fogad akár pelenkát vagy tápszert is felajánlásként. Péntek óta Karcagra, fejlesztőtornára viszik a csöppségeket a szülők, akik mindhármukat egyformán szeretik. A nagymama nem szól bele a nevelésbe, de szívesen ad tanácsot, hiszen ő is négy gyermeket nevelt fel.

Nővérem nyolcéves fia pedig szívesen tologatja babakocsiban a fiúkat. Sétálás közben sokan megállítanak, és rácsodálkoznak hármas ikreinkre. Most én segítek a feleségemnek, hiszen két választásunk volt, vagy én, vagy a mama adja fel a munkáját, de szeretnék majd én is újra dolgozni

– tette hozzá Dávid.