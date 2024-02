Három büntető, három kosár! Ez még a Szolnoki Olajbányász játékosainak is becsületére válna, de ezúttal nem az övék volt az érdem. A Szolnoki Városi Sportcsarnok parkettjének – egyik – ördöge szerdán a 65 éves Bede Istvánné volt. Ő aznap szépen odaállt a palánk elé, és egymás után mindhárom dobását a gyűrűbe küldte.

– Formában vagyok! Tavaly és tavalyelőtt is részt vettem ezen a fesztiválon, akkor Budapesten, és ott is voltak ilyen gyakorlatok. Engem ösztönöz, hogy megtudjam: vajon mit tudok, szeretem magam megméretni különféle feladatokban. És most sikerélményben is volt részem! – mondta érdeklődésünkre a nem hétköznapi labdaügyességgel megáldott asszony. Hogy miért vett részt többedjére a Szépkorúak Sportfesztiváljához kötődő rendezvényen, arra is „csuklóból dobta” a választ:

Teszek annyit az egészségemért, hogy mozgok. Emellett szeretek társaságban lenni. Így tudjuk egymást ösztönözni, kapcsolatokat tudunk kialakítani

– fogalmazott.

Jó kondiban van Poráczki András is. Ő Emődről érkezett Szolnokra, és 180 kilométert utazott, hogy mindezt bizonyítsa. Nem hiába tette, ottjártunkkor egymás után dobálta helyére a karikákat a célba dobó feladatnál.

– Én mindennap mozgok, nagyon szeretem. Ameddig bírom, addig csinálom is. Ebben a korban ez egy gyógyszer. Ha az ember elengedi magát, az izmok elernyednek. Ha viszont dolgoztatom őket, sokkal jobb – vallja a férfi, aki szavai szerint most „lépett be a hetesek klubjába”.