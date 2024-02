Több videó is napvilágott látott hétvégén, amelyen Cseuz Zsolt Tiszaföldvár alpolgármestere és Kiss Ferenc helyi vállalkozó hangos szóváltásba keveredett másokkal az egyik kocsma előtt. Az indulatok elszabadultak, erre az esetre reagálva bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Cseuz Zsolt.

Cseuz Zsolt

Fotó: Mészáros János / Forrás: MW archív

– A hétvégén egy régóta húzódó, folyamatos provokációkkal és fenyegetésekkel teli magánügy következtében hibásan kezeltem a Barcza Borozóban történt eseményeket. Még ha közszereplő is vagyok, de belül mégis csak egy ember, egy családfő, egy apa, aki próbálja megvédeni azt, amit az évek kemény munkájával felépített – kezdte a bejegyzést.

– Mélységesen megbántam ami történt, de hibáztam. Az igazsághoz azonban hozzátartozik az is, és ez a videóban is pontosan látható, hallható, hogy verbálisan végig inzultálnak, provokálnak engem és Kiss Ferencet is. Az esettel foglalkozó médiumok tévesen állítják azt, hogy én rugdosom a borozó kapuját. Ez nem igaz, én ilyet nem tettem, de az est egészét nézve, a folyamatos provokációnak köszönhetően rossz döntést hoztam, amiért vállalom a felelősséget, mert nincs mentség a viselkedésemre – utalt az interneten is közzétett videófelvételekre.

– Szeretnék minden tiszaföldvári polgártól bocsánatot kérni, továbbá vállalom a kialakult helyzet következményeit és azonnali hatállyal lemondok alpolgármesteri tisztségemről – közölte.

A felvételeken Kiss Ferenc helyi vállalkozó is feltűnt, aki január 22-én kapta meg Tiszaföldvár Társadalmi és Gazdasági Életének Szakmai Díját a település önkormányzatától. Az eset másnapján közösségi oldalán elnézést kért mindazoktól, akiket viselkedésével megbántott. Azóta a díjat is visszaadta.

– Az idén kapott gazdasági díjat és jutalmat visszaszolgáltattam az önkormányzatnak. Hibát mindenki követ el, hisz emberek vagyunk! – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésben Kiss Ferenc.