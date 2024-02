Harmadik alkalommal rendezik meg a Jászboldogházi Magbörzét február 24-én, szombaton 10 órától a Jász Látogatóközpontban.

A szakmai előadásokat a szervező Magház Egyesület képviseletében Hegyesi József nyitja meg, aki a magfogásról beszél majd. Ezután Berczeli Ildikó a Jászboldogházi Kertbarát Kört mutatja be, majd Szűcs Gergely „A legszebb konyhakertek” verseny helyi tapasztalatairól számol be. A tápiószelei génbankot Balajti Anita mutatja be az érdeklődőknek. A szakmai fórumot kötetlen mag cserebere követi.