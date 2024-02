Kritikus időszakokat élt meg a hazai agrárgazdálkodás az elmúlt időszakban – hangzott el a tiszaszentimrei fórumon. Az előadók pedig szeretnék felkészíteni a gazdálkodókat a jövő kihívásaira.

– Célunk, hogy a magyar gazdatársadalom itt élő tagjainak is egy kis muníciót adjunk az elkövetkezendő időre, továbbá felmérjük azt, hogy honnan indultunk és merre tartunk – mondta Farkas Sándor miniszterhelyettes. – Az elmúlt években két kritikus időszakot éltünk meg, aminek még nem vagyunk a végén. A 2020-as covid időszak egy teljesen új helyzetet teremtett számunkra a mezőgazdaságban is. A nehéz időszak ellenére sikerült bizonyítani azt, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerrel tudjuk ellátni az országot. A másik ilyen nehéz helyzet pedig az orosz-ukrán háború kirobbanását követő gazdasági helyzet, amely komoly kihívásokkal teli időszak, amellett, hogy egy rendkívül nehéz 2022-es aszályos időszakot is átéltünk.