Utcáról, parkokból, áruházakból is hoznak tárgyakat

Leggyakrabban rendőrségtől kerülnek át az elhagyott tárgyak a szolnoki polgármesteri hivatalban. De gyakori az is, hogy közmunkások hozzák be a parkokban felejtett holmikat – fejtette ki Stiegler Beáta. Tapasztalata szerint sokszor előforduló eset az is, hogy kisebb méretű értékeket, jellemzően bankkártyát hagynak ott a nagyobb áruházak pénztárainál – ezek a tárgyakat szintén a polgármesteri hivatalba hozzák be, ezért érdemes ott is kérdezni felőlük.