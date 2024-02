Nagy érdeklődés kísérte a II. Jászsági Esküvő Kiállítást szombaton Jászberényben, a Szatmári Rendezvényházban, ahol az esküvők világában jártas szolgáltatók, szakemberek a legújabb trendekkel várták az érdeklődőket.

A házasulandó párok és az örömszülők is mindent megtalálhattak, amire csak szükségük lehet a nagy napon. A kiállítók meseszép menyasszonyi és menyecske ruhákat, férfi öltönyöket és kiegészítőket vonultattak fel, de az esküvő szervezéséhez is hasznos tanácsokat adtak. A szakemberek többek között dekorációs kellékeket, haj-, smink- és körömtrendeket, ékszereket, meghívókat, köszönetajándékokat, dekorációs kellékeket, esküvői tortákat és süteményeket mutattak be a rendezvényen. De ceremóniamesterek, vőfélyek, profi fotósok, virágkötők, szertartásvezetők is jelen voltak. A selfieboxtól a hűtőautókon át a zenészekig minden elérhető volt az álomesküvő megszervezéséhez.