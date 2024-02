Öt perc néma csenddel vette kezdetét a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés pénteki soros ülése a szolnoki Megyeházán. Ennek oka az volt, hogy kiegészítés érkezett az önkormányzati ülés első napirendi pontjához – ennek tanulmányozására kapott öt perc olvasási szünetet a grémium.

És érdemes is volt figyelemmel olvasnia a testület tagjainak, ugyanis az ülés legelső napirendje az önkormányzat 2024-es évre vonatkozó költségvetését állapította meg.

A képviselők végül rendben találták a kiegészítést, sőt, az egész napirendet is, amit egyhangúlag fogadtak el. Ugyanígy ellenszavazat és tartózkodás nélkül ment át a többi előterjesztés is, név szerint az önkormányzat alapítványok támogatására vonatkozó javaslata, az önkormányzati jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó előterjesztése, a közgyűlés elnökének szabadságát ütemező előterjesztés, valamint az is, kik kapják idén a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjat.

– Most lehetőséget teremtettünk arra, hogy a 2024-es költségvetés terhére megvalósítsuk azokat a feladatokat, amelyek elvégzésére nagy szükség van – adott magyarázatot az ülés után az önkormányzat döntéseiről a közgyűlés elnöke.

Hubai Imre újságíróknak elmondta, már készülnek az idei önkormányzati választásokra, amellyel kapcsolatban különleges feladataik adódnak, mivel a területi választási bizottságok a vármegyei önkormányzat hivatalához vannak bekötve. Ott készítik fel ugyanis a választási bizottságokat, ott tesznek esküt a bizottsági elnökök és az új bizottsági tagok.

– A költségvetésünk stabil lábakon áll, bár nagyon nehéz helyzetben vagyunk az elmúlt évek energiaárai miatt, amely a mi működésünket is megnehezítette – fejtette ki Hubai Imre, hozzátéve, kormányzati pluszforrást kaptak arra, hogy fizetni tudják a kormányhivatallal közösen működtetett székház közüzemi számláit.

– Most már rendeződnek az energiaárak, rendeződik az önkormányzatok teherbíró-képessége – fűzte hozzá az elnök.

Elmondta azt is, a tiszafüredi Természetbúvár Játszóház és Túraközpont üzemeltetését a területfejlesztési ügynökség végzi majd. Ennek kapcsán nem a bevétel nagysága lesz az elsődleges az önkormányzat számára, hanem hogy ez által is fejleszteni tudják a Tisza-tó térségét.

Hogy a Rendészeti és Közbiztonsági Díjat kik kapják idén, az egyelőre nem nyilvános (maga az önkormányzat is zárt ülésen döntött a díjazottak személyéről). Annyit azonban Hubai Imre elárult, olyanok kapják majd az elismerést, akik fontos közrendvédelmi feladatokat láttak el az elmúlt évben.

– A katasztrófavédelemnél, a rendőrségnél, a honvédségnél, a polgárőrségnél dolgozók, de akár a közterület-felügyelők is számíthatnak arra, hogy ha munkájuk kimagaslik, akkor a vármegye elismeri őket – mondta. Az elismeréseket Szent György napján, a rendőrség ünnepnapján adják majd át.