Szombat:

TISZASÜLY Már 6:30-kor lehet gyülekezni a IV. Tiszasülyi disznótor és kolbásztöltő versenyre a Nagy Lajos faluházban. A versenyen készült kolbászokat kemencében sütik meg, és a helyszínen kínálják azokat a résztvevőknek. Az esemény ideje alatt helyben készült, disznótoros finomságokat is lehet majd kóstolni.

SZOLNOK A Tisza élővilágáért szervez sétát a ZöldErő a Tiszaligeti körgáton, a gyülekező reggel 9.30-tól lesz a Tiszai Hajósok terén. A túra várhatóan 12:30-ig tart majd.

Adománygyűjtéssel egybekötött jótékonysági röplabdamérkőzések kezdődnek délelőtt 11 órától a Tiszavirág Arénában. A Szolnoki Sportcentrum fiú röplabda csapata az U20 II. osztályú mérkőzések ideje alatt a Teli Tál – Teli Pocak Állatjóléti Egyesület javára gyűjt állateledelt.

Ezen a napon kezdődik és még vasárnap is tart reggel 9-től 18 óráig a Kockanapok LEGO-építmények kiállítása és játszóház az Aba-Novák Agórában, ahol a legnagyobb Magyarországon kiállított gyűjtemény tekinthető meg. Emellett közel 2 millió darab kockából készült egyedi alkotásokat és különleges gyári készletet láthatnak a résztvevők, akik emellett találkozhatnak Harry Pottertől a Marvel és DC világ szuperhősein keresztül a Csillagok Háborúja ikonikus jelenetei mellett filmklasszikusokkal is. A rendezvény ideje alatt kreatív foglalkoztató és játszóház is működik majd.

A Napsugár Gyermekházban 14 órakor farsangi kézműves helyszínekkel várják az érdeklődőket. Lehet majd agyagozni, kereplőt és diócsörgőt készíteni, megjelenik majd a busó és kecske figura, és elkészíthető a saját télűző maszk is. 17 órától meglepetés maskarások felvonulásával, álesküvővel, és télűző boszorkány égetéssel zárják a programot.

A tiszaligeti városi sportcsarnokban 19 órától kezdődik a Szép nyári nap című musical a Veres 1 Színház előadásában.

TISZAKÜRT Vidám farsangi mulatságra várja a télűzőket a Tiszakürti Óvoda szülői közössége és nevelőtestülete délután 14 órától a helyi művelődési házban. A program az óvodások nyitótáncával kezdődik, majd a jelmezek bemutatkozásával folytatódik és Makra András és Társa produkciójával zárul. Az esemény ideje alatt büfé és tombolasorsolás várja a résztvevőket.

JÁSZBERÉNY A Lehel Film-Színházban folytatódnak a csütörtökön kezdődő 10. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál programjai, 16 órától A mi kis hazai pályánk, 18:30-tól a A gullspangi rejtély című filmeket lehet megnézni, a moderátor Módosi Rebeka filmesztéta, a szakértő Ronyecz Antónia producer lesz.

JÁNOSHIDA Délután 5 órától kezdődik a Jánoshidai Előadók Jótékonysági Estje a helyi tornateremben. A polgármesteri köszöntő után kezdődnek a zenés produkciók, az est sztárvendége Tarnai Kiss László, a Dankó Rádió alapítója, a rendezvény díszvendége pedig Kiss Gábor jászkapitány.

Vasárnap:

JÁSZBERÉNY A Lehel Film-Színházban folytatódnak a csütörtökön kezdődő X. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál programjai, 16 órától a La Singla, a flamenco-királynő rejtélye, 18.30-tól Az utolsó szépfiú című filmet lehet megnézni. A filmeket eredeti nyelven, angol és magyar felirattal vetítik.