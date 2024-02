Nem választana más hivatást

– Úgy gondolom, hogy a jó ápoló alázatos a gondjaira bízott emberek iránt. Fontos, hogy nagy fokú empátiával, türelemmel és kitartással rendelkezzen. Ebben a munkakörben a lelki erőnléten túl fizikai terhelhetőségre is szükség van, hiszen a betegség olyan szakaszba léphet, amikor az idős, magatehetetlen embert gondozása során mozgatni kell. Ha még egyszer újra kellene kezdenem, akkor is ezt a hivatást választanám, a másokon való segítés motivál. Szakmailag az idősgondozásban teljesedtem ki igazán – összegezte Tajtiné Rusvai Ágnes, aki azt is elárulta, hogy szabadidejét a családjával tölti, négy unokája igazi örömforrást jelent számára. A nehéz sorsú gyerekek segítése továbbra is szívügye, ezért adományaival rendszeresen támogatja az SOS Gyermekfalvakat.