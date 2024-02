Egy feladattal kevesebbet lát el február 1-jétől az abonyi Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet. Az Újszászi úti épületben működött ez idáig a város orvosi sürgősségi ügyeleti ellátása, ám ezzel a hónappal a feladat „elköltözött” Abonyból.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében már tavaly bevezették azt az új, állami alapellátási ügyeleti rendszert, amely Pest és Fejér vármegyék februári csatlakozásával országossá vált. A rendszer lényege, hogy az alapellátás továbbra is a háziorvosoknál marad (tehát a nem azonnali segítséget igénylő panaszokkal ezután is a háziorvost kell felkeresni), ám a hirtelen fellépő panaszokkal az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) kell hívni a 1830-as telefonszámon. Személyes ellátásra a járási székhelyeken van lehetőség, az önkormányzati fenntartású ügyeletek megszűntek.

Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az abonyiak és a dél-pesti falvak lakói személyesen a ceglédi Kossuth utca 17. szám alatti ügyeleten kérhetnek segítséget akut panaszokkal.

A központosítás kapcsán Pető Zsolt, Abony polgármestere a napokban írásban fogalmazta meg gondolatait. Mint az új rendszer indulásakor írta, benne is számtalan kérdés, kétség adódott: könnyen, időben elérhető lesz-e a segítség, hatékonyabbá válik-e az ellátás? Hozzátette, kérelmezték egyúttal az OMSZ-nél egy abonyi ügyeleti pont kialakítását.

Utóbbira egyelőre nem kapott választ a város. Mint Lőrinczy Veronika, a városháza sajtóreferense utóbb hírportálunknak elmondta, egyelőre várják a visszajelzést az OMSZ-től az ügyeleti pont dolgában. Érdeklődtünk arról is, néhány nap elteltével milyen visszajelzések érkeztek a helyiektől az új rendszer kapcsán. Mint megtudtuk, eddig nem érkezett panasz az abonyiaktól, de hogy a rendszer jobb lesz-e, vagy rosszabb, azt majd az idő eldönti. – Mi bizakodóak vagyunk – fogalmazott Lőrinczy Veronika.

Optimista Pásztor Roland, Kőröstetétlen polgármestere is. Őket – mint mondta – nem annyira érintette a változás, mivel eddig is Ceglédre kellett járnia a falubelieknek.

Bízom benne, hogy zökkenőmentes lesz az átállás, és a lakosság nem érzékel belőle semmit. Az a legfontosabb, hogy a 1830-as telefonszámot mindenki jegyezze meg

– fogalmazott.

Jászkarajenőn is gond nélkül ment az átállás. Mint Palya István, településvezető elmondta, eddig problémamentes az új rendszer, tudja mindenki a dolgát.

Újszilváson megvolt az első éles mentőakció is, és jól vizsgázott az új rendszer. Dr. Petrányi Csaba polgármestertől megtudtuk azt is, a faluban pozitívan tekintenek a változásra, már csak azért is, mert korábban is leginkább telefonon működött a segítségnyújtás, márpedig Tápiószelén, hat kilométerre Újszilvástól, helyben vannak a mentők. – Bízunk benne, hogy úgy legalább működik, mint korábban – fogalmazott a településvezető.

Több pénz marad a városban Saját szakállára nem működtethet tovább orvosi sürgősségi ügyeletet Abony, ám a megszűnő feladatellátással több pénz marad a város kasszájában. Tavaly összesen 31 millió forintot fizetett a település saját forrásból az ellátásért, ám amint Pető Zsolt beszámolt, a díjak drasztikusan megemelkedtek. Az utolsó, januári számláért már közel 6,7 millió forintot fizettek.

Továbbműködtetik a háziorvosi ellátást Továbbra is önkormányzati feladat marad Abonyban a gyermek és felnőtt háziorvosi, valamint a fogorvosi alapellátás, illetve az iskolai védőnői szolgálat. A kötelező feladatokon túl az önkormányzata önként vállalt feladatként működteti a szakorvosi rendeléseket a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben.