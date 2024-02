A legsúlyosabb károk a Tisza élővilágában keletkeztek, ahol a 40 kilométer hosszan elnyúló cianidfolt két hét alatt vonult le.

A csernobili atomerőmű-baleset óta történt legnagyobb környezeti katasztrófának is nevezték. Becslések szerint mintegy 1240 tonna hal pusztult el, emellett sok más populáció is súlyos károkat szenvedett.

Nagy kérdés volt, hogy hosszútávon milyen károk keletkeznek a folyóban, annak élővilágában és a környezetben.

Talán a természet csodájának is köszönhető az, hogy még a legoptimistább előrejelzéseket is meghazudtolta a Tisza! Azon a nyáron ugyanis már halakat lehetett fogni a Tisza-tó horgászhelyein... Az újjászületéshez természetesen sok ember, szakértő munkájára is szükség volt.

A szennyezés évfordulójára azóta is minden évben emlékezünk. Szolnokon csütörtökön délelőtt tizenegy órakor tartanak emlékeseményt, és szórják a folyóba az emlékezés virágait a Tiszavirág hídról.

Fotógalériánkban, Mészáros János fotóriporter válogatásában olyan ritkán látott felvételek is helyet kaptak, melyek a 24 évvel ezelőtti katasztrófa legmegrázóbb pillanatait örökítették meg.