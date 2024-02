– Az országos sajtó néhány hete cikkezik arról, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség nemrégen 1,8 milliárd forint támogatást vont meg a Green Plan-csoporttól, mely cég korábban négymilliárd forintot nyert el a szolnoki Riverstone Hotel megépítésére. Igaz ez a hír?

– Csak részben, mivel a támogatás megvonása 2023 februárjára tehető, viszont ezt a hírt a média csak egy év késéssel jelentette meg. A forrásmegvonás ellenére a beruházó azonban folytatta a kivitelezést az elmúlt egy évben.

A Riverstone Hotel Szolnok projektvezetője szerint nem marad csontváz-torzó Holt-Tisza parti szálloda, és akár a négycsillagosnál is magasabb besorolással működhet 2025 után

Fotó: Mészáros Géza

– A Riverstone Hotel a közelmúltig látványosan épült, mígnem február elején az építési területről hirtelen levonultak a munkások és a munkagépek. Napjainkban tapasztalhatóan csak őrző-védő szolgálatok mozognak a területen. Lehetséges, hogy immáron torzó marad a félkész építmény?

– Nem marad torzó! A támogatási szerződésünk értelmében a meg nem valósult beruházás esetén visszafizetési kötelezettség terheli a támogatottat. Emellett a magánbefektetőnek a saját pénzügyi ráfordításai miatt is egyértelmű és racionális gazdasági érdeke a befejezés. Az eddig folyósított kétmilliárd forint állami támogatás mellett a beruházó több mint 2,5 milliárd forint saját erőt is elköltött az építkezésre. Telekvásárlásra, tervezésre, hidegvizes- és termálkutak fúrására, földmunkákra, mély- és szerkezetépítésre, gépészeti és erősáramú alapvezetékek kiépítésére, vízgépészeti szerelésekre, közműfejlesztésre, egyebekre.

– Az eredetileg 10 milliárdról induló beruházás mára 15 milliárd forintra változott. Mi ennek az oka?

– Az előkészületek, a tervezés 2019-ben és ’20-ban zajlottak, mint ahogy a támogatás elnyerése is.

Nem mondok újat azzal senkinek, hogy az elmúlt három évben milyen mértékű áremelkedések történtek az építőipar piacán. Az áremelkedés fő oka a covid-járvány volt, továbbá az energiapiacon történt változások és a magas infláció. Ugyanakkor jelenleg az építőipar recesszióban van, a szerződések újratárgyalásával szakáganként változóan, de 10-25 százalékos költségmegtakarítást tudunk elérni.

– Mégis, adódik a kérdés: leállt az új szolnoki szálloda kivitelezési munkája?

– Nem állt le, csupán átmenetileg lelassult, ám a háttérmunkák, illetve az előkészítések jelenleg is zajlanak. Folytatódik a kivitelezés, de az említett forrásmegvonás valóban szükségessé tette a finanszírozás átütemezését és többletforrások előteremtését. A magánbefektető mögött egy erős cégcsoport van, így a finanszírozás hosszú távon biztos lábakon áll.

Néhány hete még jóval sötétedés után is dolgoztak a munkások és munkagépek az épülő Riverstone Hotelen, de ma már nem csak este, de napközben is nagy a csend a környéken

Fotó: Mészáros Géza

– Milyen készenléti állapotban van az építkezés, és amennyiben folytatják a kivitelezést valamikor, annak várható befejezése, illetve az átadás mikor történhet meg?

– Jelenleg huszonhét százalékos készenléti állapotról tudok beszámolni, és várhatóan a tavasz folyamán felgyorsul a kivitelezés.

Jelenleg a tervezett átadás 2025 év végére tehető, a kivitelezés megcsúszása esetén legfeljebb egy-másfél évvel kitolódik, de mivel ennek jelentős többletköltsége lenne, ezért a beruházó nem érdekelt a határidő meghosszabbításában.

– A forrásmegvonás okozhat-e csökkent minőségű kivitelezést, illetve „csillaghullást” a szálloda korábbi besorolásában?

– Nem, mivel az épületegyüttes műszakilag egy egységet alkot és üzemeltetési szempontból sem szétválasztható. A szálloda besorolása továbbra is 4* superior marad, de akár magasabb besorolás sem elképzelhetetlen. Aláírás alatt áll egy franchise-szerződésünk egy nemzetközileg is ismert hotel brand-del illetve előkészítő tárgyalások zajlanak a hotelüzemeltetőkkel is – kaptunk válaszokat felvetéseinkre a Riverstone Hotel Szolnok projektvezetőjétől.