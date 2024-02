A város sikeres pályázatának köszönhetően Magyarország kormánya 2017-ben döntött a milánói világkiállítási pavilon Karcagon történő elhelyezéséről. Ezt követően elkezdődtek a tárgyalások az elhelyezéssel, a hazaszállítással, a tárolással, a szükséges áttervezéssel, illetve az ezzel kapcsolatos jogi kérdésekkel. A kormány biztosította a kivitelezés megkezdéséhez szükséges forrást. Első lépésben - mivel a pavilon előkészítésének munkálatai elhúzódtak -, a terület rendezése és parkolók kialakítása valósult meg, közben a tervek elkészítése is zajlott. A felmerülő nehézségek ellenére 2021-ben a projekt új lendületet vett, a kiválasztott kivitelezők konzorciumban vállalták a munkálatokat, így az épület munkálatai 2022. március 18-án elkezdődhettek. Az épület kontúrját tekintve két megjelenési elemből áll, a középső, lapos tetős részből és a két szélső hengeres szakaszból, amelyhez csatlakozik egy vasbeton tartószerkezetű pihenő látványosság és egy kültéri színpadterület. Az épületben a kiszolgáló helyiségek, irodablokkok, rendezvényterem belső színpad is helyet kapott, ami előadások, kiállítások, konferenciák megtartására, hagyományőrző rendezvények lebonyolítására alkalmas. A legfelső szinten a tetőteraszra galériaszinttel rendelkező kávézó készült. A beruházás során megvalósult a mély fekvésű, korábban vályogvető terület rehabilitációja. Az elkészült épületben a helyiségek összes alapterülete 2098 négyzetméter, 1100 köbméter vasbeton szerkezetet, 450 tonna acélszerkezetet, 90 köbméter ragasztott fa tartószerkezetet építettek be.

– A mai várostörténeti szempontból is jelentős rendezvény az elmúlt száz év legnagyobb kulturális beruházásának befejezését jelenti Karcagon, amely reményeink szerint hosszú évtizedekig meghatározza a város arculatát, lehetőségeit, életét. A Karcag Kincsem Művészeti és Konferencia Központ, illetve a hozzá kapcsolódó és ráépülő projektek összességében az egész liget átformálását, közösségi célú hasznosítását szolgálják – sorolta Szepesi Tibor polgármester köszöntőjében.

A legnagyobb és legfontosabb beruházás, s kimagasló építészeti alkotás maga a pavilon, hiszen az épület mind tömegében, mind megjelenésében, formájában kitűnik a város épületei közül. Erőt, energiát, az itt, az alföldi területen letelepedett kunok életérzését, világlátását sugározza. Az épület így megtestesítője annak az ősi kultúrának, amelynek gyökerei a távoli keleten keresendők, s melyek generációkon átívelve is itt maradtak közöttünk. Számunkra, karcagiak számára, fontos a hagyományok megőrzése, megélése, és a következő korosztályok számára való továbbadása – tette hozzá.

Dr. Bartha Júlia etnográfus elmondta a kun miatyánkot, a Déryné Pántlika néptáncosai tánca, Nagy Emese népdalcsokra és Gánóczy Ferenc tanár meséje után szalagátvágással ünnepélyesen is átadták az épületet, melyet a résztvevők ezután meg is nézhettek.