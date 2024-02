Idén február másodika és hetedike között szervezték meg az IKA/Culinary Olympics elnevezésű versenysorozatot, azaz a szakácsok olimpiáját, ahol öt földrész versenyzői mérték össze tudásukat szakács artisztika, cukrász artisztika, szakács díszmunka, cukrásztermékek és szakács csapatversenyek kategóriákban.

A kerós diákok tapasztalatokkal gazdagodva tértek haza a stuttgarti szakács olimpiáról

Fotó: Nagy Balázs

– Úgy gondoltuk, hogy ezt az igen neves versenyt beépítjük az Erasmus+ pályázatba, hiszen fontos számunkra, hogy diákjaink megtapasztalják, milyen egy ilyen híres nemzetközi verseny hangulata – mesélte megkeresésünkre Földváriné Sugár Ildikó, az SZSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola igazgatója.

– A felkészülés során minden támogatást megkaptunk a Szolnoki Szakképzési Centrumtól, ami hozzásegített minket ahhoz, hogy oktatóinkat és diákjainkat bátran elengedjük erre a megmérettetésre – tette hozzá.

Nincs még egy olyan sokszínű, átfogó és izgalmas nemzetközi szakácsverseny, mint amelyet ezúttal Stuttgartban rendeztek. Tudniillik, az IKA/Culinary Olympics a világ legtehetségesebb gasztronómiai művészeit gyűjti össze. Különböző kategóriákra osztva tehetséges szakácsok és cukrászok méretik meg magukat.

– Az én kategóriám a konyhaművészet volt – vette át a szót Kocsis Zoltán oktató. Mindez azt jelenti, hogy melegen elkészített ételeket hidegen kellett tálalni. A tányéron szereplő ételeket már itthon elkészítettünk, amiben nagy segítségünkre voltak a fiatalok. A stuttgarti versenyen esetében is kint, a helyszínen végeztük el az utolsó simításokat. A cél az volt, hogy a kísérő tanulóink is betekintést nyerjenek egy ilyen nívós rendezvény kulisszái mögé. Mind a hat tanuló, Vá­czi Dominik Roland, Jakab Ramóna Eszmeralda, Tóth Imre, Kenyó Anita, Monoki Bence és Schenek Bence Zsombor nagy segítségünkre volt. Továbbá nem titkolt célunk volt az is, hogy a fiatalokat buzdítsuk a további szereplésre, versenyzésre – fűzte hozzá a szakember.

A nemzetközi seregszemlén körülbelül kétezer versenyző szerepelt. A versenyről a szolnoki iskola diákjai is fontos tapasztalatokkal térhettek haza.

– Tapasztalatszerzésnek tökéletes volt ez a verseny, számos remek élménnyel gazdagodtunk – mesélte Monoki Bence tanuló. – Saját bőrünkön tapasztalhattuk, hogy mivel jár a felkészülés egy ilyen nívós megmérettetésre. Úgy hiszem, hogy az előkészületek és a stuttgarti verseny napjai is örökre nyomot hagytak mindnyájunk emlékezetében, és bármikor szívesen visszamennék. Jómagam pincér szeretnék lenni, így engem leginkább a tálalások vonzottak az eseményen.

Tóth Imre és Kenyó Anita turizmus és vendéglátás szakon tanulnak. A két fiatal is rengeteg élménnyel gazdagodott Stuttgartban. Elmondásuk szerint értékes tapasztalattal gazdagodtak a nemzetközi versenyen, melyet később hasznosíthatnak szakmájukban.