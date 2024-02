– Ti, mivel már jártatok ilyen programon, tudjátok, hogy miből készül a csigatészta, ugye? – tette fel a kérdést Nagy Veronika, a program egyik levezénylője. A Vehiculum-Ház munkatársának segítségével a gyerekek már sorolták is, hogy hány tojásos tésztákat ismernek. Közben pedig máris elkezdődött az alkotómunka. Két gombócnyi, előre elkészített tésztát két fiú máris nyújtani kezdett, amikor az kellő vékonyságú lett, az újabb vállalkozó kedvű gyerekek már vágták, darabolták is, s kezük nyomán sorra szaporodtak a csiga alapjai.

S emlékeztek még az eszközökre, amivel a csigatészta készül? Ez a borda, ezen kell tekerni a tekerővel a tésztát, ami így nyeri el a végleges formáját

– magyarázta közben Nagy Veronika.

A hölgytől megtudtuk, a Vehiculum-Ház immár hagyományosan megszervezi ezt a programot, mely a farsangi, februári időszakhoz kapcsolódik. – Régen a farsang időszakban tartották a legtöbb lakodalmat, ezért aztán a lakodalmi levesekhez rengeteg csigatésztára volt szükség. Ilyenkor készítették az asszonyok. Ezt a hagyományos tevékenységet szeretnénk átadni a fiataloknak is ezeken a programokon, melyeken a kicsiktől a nagyokig számos korosztály részt vesz. Ezekben a napokban jönnek a diákok, időnként felnőttek is, és próbálják ki, hogyan készülnek a finomságok – tette hozzá Nagy Veronika.

Azért finomságokról esett szó, mert bizony a csigatészta mellett szalagos fánk is készült a hagyományőrző programon. A lágy tészta már kelt, de a gyerekkel természetesen átbeszélték, hogy miből is áll egy jó fánktészta.

Miért fontos, hogy ne legyenek hidegek az alapanyagok? És miért kell átszitálni a lisztet?

– kérdezte közben a foglalkozást vezető hölgy. A válaszok is meglettek egyre-másra, ahogyan közben a megkelt és kinyújtott tésztát máris szaggatták a gyerekek. Némi pihentetés, újra kelesztés után óvatosan a forró olajba pakolták a körsüteményeket, melyek néhány perc alatt aranybarnára sültek. A legtöbb gyerek ezt a pillanatot várta leginkább.

– Én szeretem a fánkot, csak a lekvárt nem – mondta az egyik lány. – Pedig az úgy együtt finom – reagált egy másik.

– Szerintem bolond, aki nem szereti a fánkot. Igaz, az én családomban is vannak, a szüleim például nem esznek ilyesmit, így a nagymamám szokott készíteni hagyományos fánkot, amit én nagyon kedvelek – fejtette ki bővebben véleményét Kiszely Hédi. A többség vele értett egyet, így aztán nem kellett túl sokszor kínálni az elkészült desszerteket. Barack- és rózsalekvárral lehetett ízesíteni, aki úgy kérte, anélkül, de egy biztos: jóízűen fogyasztották el a farsangi desszertet a hatodik osztályosok.