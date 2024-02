– Milyen adózási változások léptek életbe ez év elején?

– Nagyon sok változás van. Elsősorban a kiemelt adókat és sokakat érdeklő dolgokat említeném. Ilyen a személyi jövedelemadó, ennél elsősorban a kedvezmények bővüléséről van szó, mint például a családi adókedvezmény, ahol egy új kedvezményezett eltartotti kört vontak be a kedvezményt igénybe vevők közé. Ez azokra vonatkozik, akik tartósan betegek, esetleg súlyosan fogyatékosok. Rájuk vonatkozóan eddig is voltak kedvezmények tizennyolc éves korukig, ez most változott. Vannak változások az érvényesítés kapcsán is, valamint az adóelőleg nyilatkozati szabály is módosult. Változás történt az 1+1 százalékos rendelkezésben is. A személyi jövedelemadóval kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a nyereményből származó jövedelem is adómentessé vált. Adómentes lett a hulladék átadásának ösztönzése céljából a hulladékokról szóló törvény alapján a magánszemélynek adott juttatás. Emelkedett a minimálbér, emiatt változtak az ehhez kapcsolódó elszámolási szabályok. Például nő bizonyos betegségek után havonta érvényesíthető adóalap-kedvezmény mértéke. Történtek változások az illetékek tekintetében, valamint hasonlóan sok változás van az általános forgalmi adóval kapcsolatban is, amiben mindenki érintett, hiszen fogyasztók vagyunk. A változások gazdaságfehérítő hatással lehetnek...

– Sokan járnak autóval, így sokakat érint a gépjárműadó...

– 2024-től a gépjárműadót már nem két részletben kell megfizetni, hanem egy összegben, melynek új határideje április 15. A természetes személy – ideértve az egyéni vállalkozót is – kérelemmel fordulhat az állami adóhatósághoz, melyben a tárgyévben előírt éves gépjárműadó-fizetési kötelezettségére évente egy alkalommal legfeljebb öthavi pótlékmentes részletfizetést kezdeményezhet. A kérelmet 2024. június 30-ig lehet előterjeszteni, aki azonban eddig nem nyilatkozik, utána már nem teheti meg.

– Mi az oka a sok változásoknak?

– Elsősorban adminisztrációcsökkentés, másrészt pedig egy olyan intézkedés része ez, mely az összes adóbevétel növelését eredményezi. Paradoxonnak tűnik, de mégis így van.

– Milyen kihívásokkal szembesülnek a NAV munkatársai?

– Tisztába kell lennünk a régi szabályokkal, miközben már az újakat is tudnunk kell. Fontos mindez például az elévülési szabályok miatt is. Minden évben vannak újdonságok.

Cikkünkben csupán ízelítőt adunk a jogszabály-változásokkal kapcsolatban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság szakembere részletesen beszél az adónemeket érintő változásokról a Szoljon.hu podcastjében, érdemes meghallgatni. További kérdés esetén pedig olvasóink a 1819-es NAV infóvonalon érdeklődhetnek.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.