Még néhány hónappal ezelőtt a Múzeumok Őszi Fesztiváljának idején hirdettek kincskereső programot Martfűn. A városmegismerő kalandos felfedezőút olyan népszerűre sikerült, hogy decemberig meghosszabbították a részvételi lehetőséget.

– Bár a tervek szerint a geocathinggal a fiatalokat szólítottunk volna meg, jobbára kisgyermekesek járták végig az utat, igazi családi programmá vált Martfű felfedezése – tudtuk meg Eiler Zitától, a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény vezetőjétől.

Hozzátette: ő maga is sokat jár be az ipartelepre, igazán különleges helyek rejtőznek ott, amit a város lakosainak is szerettek volna megmutatni.

– A fiatalabbak nem tudják például, hogy a szökőkutat egykor teknősök díszítették, de sokan elmennek a több mint 40 éves Tátra 148 alvázra épített autódaru mellett is. Most a túrát vállalók ezekkel is megismerkedhettek – magyarázta.

Látható volt a feladatok során vezető út mentén az is, hogyan veszi vissza a természet a használaton kívüli területeket, így például az egykori késraktár környékét.

– Fontosnak tartottuk, hogy olyan helyeket mutassunk meg, amit régen nap, mint nap használtak és ne feledkezzünk meg ezekről, hiszen történelmünk részei – magyarázta a muzeológus.

A nagy sikerre való tekintettel tavasszal újabb modern kincskeresésre indulhatnak a lelkes résztvevők.