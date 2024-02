Karácsonykor történt meg a csoda, napokon belül pedig elkezdődhet Galó Tomi nagy kalandja. Az SMA1-es kisfiú gyógykezeléséhez szükséges pénz összegyűlt, s biztossá vált, hogy Dubaiban megkaphatja a reményt jelentő génterápiát. A család azóta tervez és szervez, mostanra pedig eldőlt: pár nap múlva utaznak.

– Kint már várnak minket, lefoglaltuk a szállást, és a vízum is elkészül addigra. Hálásan köszönjük a Wizz Air-nek, hogy egyetlen kérésre nemcsak ingyenesen biztosítják hármunknak a repülőjegyet oda-vissza, de Tomika összes szükséges fejlesztő eszközét, babakocsiját és kerekesszékét is elszállítják díjtalanul. Így Tomikának kint sem maradnak el a kötelező fejlesztések és minden kényelme meglesz a három hónap alatt. Köszönjük a légitársaságnak, hogy ők is csatlakoztak ehhez a páratlan összefogáshozt – kezdte köszöntettel és hálával Tomi édesanyja.

Hornischer Anikó elárulta: Tomika már hihetetlenül várja az indulást, még a bőröndöt is kipróbálta, hogy elég nagy-e. – Ha ő belefér, remélem, elég nagy lesz az eredeti rendeltetéséhez is. Azt hiszem az utazásig ez lesz a kedvenc helye Tomikának – tette hozzá mosolyogva.

Elmondta továbbá, hogy a dubai kórház szerződésben áll egy apartmanhotellel, így kedvezőbb áron kapják a szállást. – A legnagyobb örömömre mosógép is van benne és egy pici konyha. Így biztosan sokkal könnyebb lesz kint. Már nagyon sok útleírást is olvastam Tomikának az országról, a szokásokról, a hagyományokról, hogy kicsit ismerkedjen a kultúrával. S a minap eljött a barátnőm, hogy a frizuráját is a kinti meleg időjáráshoz alakítsuk – számolt be a további fejleményekről Anikó.

Közben egyébként Tomika megkapta a szokásos kezelését, vagyis a huszonegyedik Spinrazat. Ahogy az édesanya elmondta, szerencsére ott is minden rendben zajlott, sőt, még gyorsabban is, mint remélték.

– Reggel éhgyomorra kellett a kórházba mennünk, amit már szóvá sem tett. Ügyesen mozdulatlanul végig csinálta az anyagcsere vizsgálatokat is, így a legnagyobb örömére gyorsan bepótolhatta a reggelit. Ezután következett a légzésfunkció vizsgálata és az EKG. Az utóbbinál minden rendben volt, ám a légzésfunkció vizsgálat nem sikerült teljesen, ami kicsit elszomorította. Az ezt követő vérvételnél már semmi gond nem volt, így olyan gyorsan készen lettünk a vizsgálatokkal, hogy Tomika neurológusa úgy döntött, bőven belefér, hogy aznap megkapja a Spinrazat is. Nagyon ügyes volt Tomi a lumbálás alatt is, gyorsan túl lett rajta – mesélt a kezelésről a kisfiú édesanyja.

Most pedig már csak az utazásra koncentrálnak, Anikó megígérte, amikor repülőre ülnek, s megérkeznek, hírt ad magukról... Nagyon várjuk!