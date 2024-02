Észrevétlenül tanulhatunk építés közben

– Azt hiszem, a műsorban szereplő társaim nevében is állíthatom, a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy időre építsünk. Illetve az sem volt könnyű, hogy a felhasználható elemek típusai szűk palettán mozogtak. Ez viszont egy sor olyan képességet fejleszt, ami a legózás lényegét is jelenti valójában – emelte ki Zentai Ferenc.

Az építőmester szerint a kreativitás, a logikus gondolkodás, tér- és színlátás fejlődése mind olyan pozitív eredmény, melyet észrevétlenül, a játék során lehet elsajátítani.

– Ráadásul az is lényeges, hogy mit tud kezdeni az alkotó, ha csak alapdarabok állnak rendelkezésre. Itt, ezen a szolnoki kiállításon is van lehetőség építeni, az apróságoktól kezdve, egészen a felnőttekig bárki nekiállhat. Érdekesség, hogy a mozaik készítésébe is belekóstolhatnak, ami családilag is remek móka lehet – magyarázta a szakember. Hozzátette, fontosnak tartja, hogy az építessel töltött idő valóban minőségi, közös élmény legyen a gyerekek és szülők számára egyaránt.

Az otthoni katonai repterük is „eszméletlen”

Pontosan így gondolkodott erről a ceglédi Csabanyi Csaba is, aki fiaival érkezett a szolnoki eseményre. Bence és Hunor Csaba egyaránt nagy rajongók.

– Legóból otthon is van elég, de eljöttünk, hogy legyen még több, és a LEGO Masters győzteseinek is szerettünk volna gratulálni – kezdte az idősebbik testvér. Hozzátette, jelenleg egy vonatos szett a legkedvesebb számára. Abban pedig mindketten egyet értettek, hogy az apró kockákból felépített otthoni katonai repterük is „eszméletlen”, de a kiállítás biztosan tartogat számukra meglepetéseket.

A szolnoki Hatvani Arnold és felesége, Hatvani-Osztényi Edina főként kétéves kisfiuk, Botond miatt érkezett. Persze az édesapa nem titkolt szenvedélye a legó, és már jó ideje gyermekével közösen hódolnak ennek.

Férj, feleség és gyermek egyaránt élvezte

– Azért vagyunk itt, hogy minél több érdekességet, különleges szettet láthassunk. Minden nap építünk otthon, bár egyelőre csak tornyokat – mondta Hatvani Arnold.

Felesége mosolyogva hozzátette, a látogatással leginkább a férjének kedveznek most, de mindannyian élvezik a kiállítást.

Tóth Mariann és fia, Kontos Balázs is szombaton délelőtt érkeztek egy anya-fia napra, méghozzá a nagylegény névnapja alkalmából.

Fantáziavilágok különleges elegye vár

– Mindketten szeretjük a legót, én magam is gyermekkorom egyik kedvenc játékaként emlékszem rá – vallotta meg az édesanya.

– Az én kedvenceim a fantáziavilágokhoz köthető szettek – tette hozzá mosolyogva az ifjú rajongó.

Már pedig abból valóban nem volt hiány: a helyszínen lényegében különleges fantáziavilágok keveredéséből született óriási legóváros várja változatos formákban a látogatókat a kétnapos rendezvény második, vasárnapi napján is.