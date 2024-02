Szomorúság, de egyben az összefogás ereje járta át a Kunhegyesi Sportcsarnokot szombaton. A tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt Tőzsér Csabika emlékére labdarúgó tornát rendeztek. A szervezők jótékony céllal hirdették meg a napot, a bevételt a hajdúböszörményi Rett-szindrómában szenvedő Kungler Meike gyógykezelésére ajánlották fel.

Közlekedési baleset történt szombaton késő este Jászladány határában. Összeütközött két személyautó a települést Jászalsószentgyörggyel összekötő 3226-os jelzésű út 4-es kilométerénél. Az egyik autó a padkán állt meg, a másik árokba került.

Fenséges ízkavalkád, fergeteges bulihangulat és páratlan közösségi élmény jellemezte a hetedik Jász Kolbásztöltő Fesztivált. Szombaton mintegy kilencven csapat „röffent össze” a jászberényi JP Arénában, hogy számot adjon gasztronómiai tudásáról. Az előző év győztese, a Mihályi Dental ismét verhetetlen jász kolbászt gyúrt, így idén is ők vihették haza az Arany Kolbásztöltő vándorserleget.

Jól kezdődött, rosszul folytatódott, végül mégis happy enddel zárult az Olajbányász mérkőzése a Szeged ellen az NB I. 20. fordulójában. A lefújást követően azonban mégsem volt felhőtlen a szurkolók öröme, akik a vezetőséggel szemben tiltakoztak.

A farsang csóválja már a farkát, közeledik a mulatozás idejének vége. Alaposan ki is használták ezt a szolnokiak, vasárnap hangos forgatag várta az Agóránál a vendégeket. Érkeztek is szép számmal az érdeklődők, akik a helyi termékek vására mellett ezúttal városi disznótorosra is hivatalosak voltak.

Szombaton a Szolnoki Sportcentrum–Sportiskola farsang jegyében éjszakai fürdőzésre invitálta az érdeklődőket a Véső úti Strandfürdőbe. A különleges eseményt második alkalommal rendezték meg. A pihenni vágyókat 17 órától kellemes zenével, farsangi fánkkal és a medencék szabad használatával csábították.

A helyi termékek vásárával egy időben az Agóra régi szárnyának aulájában babaruhavásárt rendeztek vasárnap. A bébiholmiktól a kiskamaszruhákig, a babajátékoktól a társasokig rengeteg holmi sorakozott az asztalokon. Az eseményre sokan látogattak ki, sikerrel zárult tehát az első Börzé day Szolnokon.

Öt évről tíz évre súlyosbították a börtönbüntetését annak a férfinek, aki egy 12 centiméteres pengéjű késsel minden ok nélkül szúrt szíven a nyílt utcán egy francia turistát Budapesten. Négy éve ölte meg az akkor 25 éves fiatalt a férfi, aki emlékezetkieséssel és mentális betegségével védekezik.