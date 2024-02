Fenséges ízkavalkád, fergeteges bulihangulat és páratlan közösségi élmény jellemezte a hetedik Jász Kolbásztöltő Fesztivált. Szombaton mintegy kilencven csapat „röffent össze” a jászberényi JP Arénában, hogy számot adjon gasztronómiai tudásáról. A fesztivál történetében először fordult elő, hogy egy csapat újrázott. Az előző év győztese, a Mihályi Dental ismét verhetetlen jász kolbászt gyúrt, így idén is ők vihették haza az Arany Kolbásztöltő vándorserleget.

A Jászság legbulisabb gasztronómiai rendezvényére nemcsak a környékből, hanem az ország távolabbi településeiről is érkeztek kolbászgyúrók. Természetesen a népes vendégsereg sem maradt el, hiszen a fesztivál igen nagy népszerűségnek örvend. A lelkes kolbásztöltők a reggeli órákban elfoglalták helyeiket a JP Arénában, gondosan előkészítették a gyúróasztalokat, dekoráltak és egy-két kupica torokszaggató pálinkával alapoztak.

Délelőtt kilenc óra előtt nem sokkal a Jász Kolbász B közép szurkoló, szervező serege „Ria, Ria, Hungáriát!” skandálva vonult be az arénába, ahol óriási üdvrivalgás fogadta a srácokat. A megnyitón Józsa Tamás fesztiváligazgató, majd Budai Lóránt polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte a kolbászimádókat, jó szórakozást kívántak mindenkinek. A közös tapsolás után kezdetét vette a munka: családok, baráti társaságok, munkahelyi és civil közösségek gyúrták, fűszerezték, kóstolták és töltötték a kolbászt. Közben egymásnak kínálták a disznótoros finomságokat és a fenséges nedűket. A mulatós zenét a hagyományoknak megfelelően a Pezsgő Zenekar szolgáltatta, sokan táncra is perdültek a nap folyamán. A csapatok a megjelenésre és a dekorációra is nagy hangsúlyt helyeztek, hiszen a szakmai zsűri az asztaldíszítést és a csapategységet is szemügyre vette.

– Második alkalommal veszünk részt a fesztiválon a Konkoly Electro Kft. képviseletében. Azt hallottuk, hogy nagyon jó a buli és ezt tavaly meg is tapasztalhattuk. Emellett kiváló csapatépítő program. Pozitív élményekkel gazdagodtunk, ezért újra jelentkeztünk a versenyre. Hagyományos ízesítésű kolbászt készítünk. A csapat minden tagja szorgalmasan kiveszi a részét a munkából – mondta el érdeklődésünkre Wilkinson Orsolya.

Egy kolbászbűvölő hölgyekből álló baráti társaság alkotta a Jász Zsivány Bukszákat. Dekorációjuk rózsaszínben pompázott, nem véletlenül, hisz a Barbie film ihlette. Kálmán Gréta elárulta, hogy régi, tradicionális recept alapján gyúrják a kolbászt. A kátyÚTtöltők a Magyar Közút Zrt. jászberényi mérnökségét képviselték. Emkával, a közutasok befogadott kutyusával nem találkoztunk, de minden bizonnyal neki is jutott néhány finom falat. A Szegedi Betyárokat már ismerőként köszöntik a jászok, ugyanis visszatérő vendégei a fesztiválnak.

– Ötödik alkalommal neveztünk. Nem a helyezés a lényeg, hanem hogy újra együtt vagyunk a barátainkkal és jól érezzük magunkat. Békés megyei vagyok, ezért csabai módra, bors hozzáadása nélkül állítottuk össze a töltenivalót – számolt be a részletekről Domokos Mihály, a szegediek csapatkapitánya.

A helyszínen elkészített és kisütött kolbászokat 12 tagú szakmai zsűri kóstolgatta Kovács István Mr. Sushi séf vezetésével. Hagyományos és reform kategóriában hirdettek eredményt, a reform kolbászt vargánya gombával bolondították meg a versenyzők. A dekorációt és a csapategységet Perlaki Csaba és Koncz Gábor értékelte. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület közreműködésével a fesztivál keretében először készült el Jászberény kolbásza. A sült finomságokkal a Jászberényi Hagyományőrző Együttes tagjai útra keltek és a piacon kóstolóra invitálták a vásárlókat és az árusokat.