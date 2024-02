Margó ledolgozott egy egész életet. A ma már nyugdíjas abonyi asszony annak idején Szolnokra járt be, dolgozott takarítóként, étkeztetett, volt varrónő, közben felnevelte gyermekeit. Megtehetné, s jogosan, hogy a munkás évek után otthon nézi a televíziót felpolcolt lábakkal.

Margó azonban ehelyett táskájába tett jegyzetfüzetet, tollat, ceruzát, és kedden megjelent az abonyi Civil Házban, mégpedig azért, hogy egy számára merőben újfajta tanórán vegyen részt.

Hogy milyenen, az már az előző foglalkozás teremből kiszűrődő hangjaiból kiderült: „Hi! Nice to meet you! – Szervusz, örülök, hogy megismerhetlek!”

Igen, Margó angolórára érkezett. De nem ő az egyetlen nyugdíjas, aki ezzel a céllal kereste fel az Abonyi Lajos Művelődési Házat. Több tucatnyi abonyi szépkorú döntött úgy, hogy nyelvtanulásra adja a fejét.

– Kell az agytorna. Szükség van rá, hogy ne butuljak el, ez az igazság, na – adta meg Margó a választ érdeklődésünkre a miértekről. – Tudja, a férjem tavaly elhunyt, 49 évig voltunk házasok, el is kell foglaljam magam. A gyerekeim meg mondták, „anya, vágj bele”. Úgyhogy belevágtam! Meg képzelje csak, a tízéves unokám Szolnokon jár két tannyelvű iskolába, és folyékonyan beszélget angolul. Talán nemsokára én is válthatok vele néhány angol szót – sorolta.

Utóbbiból pedig nem volt hiány a Civil Házban. Már reggel nyolckor elkezdődött a nyugdíjasok számára életre hívott oktatás, és egészen ebédidőig tartottak a 45 perces foglalkozások. Ezeken pedig előkerültek a – valamivel ifjabb korosztályok számára már – jól ismert feladatlapok, kiejtésbeli gyakorlatok és bemutatkozós párbeszédek is (nice to meet you, ugyebár).

Hogy miért és hogyan jött létre az időseknek szóló tanfolyam, arra már Lőrinczy Veronika, az abonyi városháza sajtóreferense adott választ.

– Két éve működik a Szenior Akadémia a városban, amely összejövetelei egyre gyakoribbak. Mára elértük, hogy ezeken rendszeresen 100-140-en vesznek részt, gyakorlatilag kinőttük a városháza dísztermét. A városvezetésnek nagyon fontos célja, hogy a meglévő eszközeivel támogassa az idősek aktív és hasznos szabadidő-eltöltését. Ennek keretében kirándulásokat, előadásokat, kisebb programokat is szerveztük korábban. Mostantól pedig kísérleti jelleggel, polgármester úr javaslata alapján, térítésmentesen tanulhatnak angolul a szeniorok – fejtette ki Lőrinczy Veronika.

Jegyzetfüzetet, tollat ragadtak az abonyi Szenior Akadémia résztvevői, akik immár angolul tanulnak a város térítésmentes tanfolyamán

Mint mondta, ennek a tudásnak a mai világban nagy hasznát veszik az idősebbek is, hiszen az interneten nap mint nap találkozhatnak angol nyelvű szövegekkel, instrukciókkal.

– A foglalkozásokon az angol nyelv alapjainak az elsajátítására van lehetőség. Több mint negyvenen jelentkeztek, és mivel úgy látjuk, a kiscsoportos oktatásnak van létjogosultsága, ezért négy csoportban zajlik a tanítás – mondta el a sajtóreferens, hozzátéve, haladók is csatlakozhatnak.

Mindenesetre bizakodásra ad okot, hogy a „tanulók” lelkesedése a tanóra után is megmaradt. Klára és Manyi kifelé jövet nevetve mondták, hogy még házi feladatot is kaptak.

Én egy mukkot sem tudtam eddig angolul, de az agy szinten tartására nagyon jó megoldásnak tartom a nyelvtanulást

– vélte Manyi.

Klára pedig azt mondta, szeretne külföldre utazni, márpedig az általuk korábban tanult német és orosz nyelvvel ma már nem sokra megy.

– Összességében milyen volt? Kicsit még szokni kell a dolgot, de nagyon jó és érdekes volt – mondta Klára.

Mit is mondhatnánk minderre? Excellent! – Kiváló!